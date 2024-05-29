Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sokak hayvanları talimatı: İşte taslak metin

AK Parti’nin 31 Mart seçimleri öncesinde vatandaşa sorarak, ‘Belediyeden beklentiniz nedir?’ diye yaptırdığı ankette sokak hayvanları konusunun 4’üncü başlıkta çıkmasının ardından çalışmalara başlanmıştı. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre bu kapsamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sokak hayvanları konusunda son durumun aktarıldığı ve hazırlanan çalışmayla ilgili seçimlerin ardından özel bir sunum yapıldığı da öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sunumun ardından “Bunlara tedbir alalım ama ölçüsünü de iyi koruyalım. Bu haliyle çalışın. Diğer arkadaşlarla da görüşüp bana son halini getirin” talimatını verdiği belirtildi.

AK Parti’nin yasa teklifini önümüzdeki hafta tamamlayacağı, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a son bir kez daha sunum yapılacağı kaydedildi.

Haziran'da Meclis’te

Ardından muhalefete götürülecek olan teklifin Haziran ayı içerisinde Meclis’e sunulması ve Temmuz ayında Genel Kurul gündemine getirilmesi planlanıyor. Parti kurmayları, “Biz teklifimizi hazırladıktan sonra önerilerimizle gideceğiz. Karşı taraftan çözüm gelmezse uzlaşmak için bir çaba içerisinde olmayacağız. Sanatçıları, gazetecileri, sivil toplum örgütlerini, veteriner hekimler birliğini, hepsini dinledik. İşin bürokratik takibi ve etkinliği de önemli. Böyle bir uygulamayla ancak sonuç alınabileceği görülüyor” diye konuştu.

İşte o taslak metin: Saldırganlar uyutulacak

Kamuoyunda günlerdir tartışılan sokak hayvanlarıyla ilgili hazırlanan 8 maddelik taslak metin ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, ilk olarak vatandaş tarafından şikâyet edilen, emniyet ya da belediye tarafından bilinen, belirli yerlerde bulunan çeteleşmiş, saldırgan hale gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpekler toplanacak.

Zararsız olanlar kısırlaştırılacak

Mahallede, vatandaş tarafından beslenen ve kimseye zararı olmayan köpekler sokakta kalmaya devam edecek. Ancak bu köpekler de kısırlaştırılacak.

Barınakların yaşam koşulları iyileştirilecek. Barınaklarda, modern kafes sistemi, izleme alanları, kameralı takip, suyun otomatik verildiği, yiyeceklerin belli zamanda verildiği bir düzenek kurulması sağlanacak. Toplanan bu köpekler arasında barınak koşullarında yaşamına devam edebilecek durumda olanlar ayrılacak, diğerlerine kısırlaştırma ya da sahiplendirme olmazsa 1 aylık sürenin sonunda ötanazi uygulanacak. Sahiplendirilen hayvanlar ise çip takılarak takip edilecek. Yasadaki değişikle ayrıca sahipsiz hayvan tanımı yapılacak.