Son dakika... Hatay'da 4.8'lik deprem: Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hatay Valiliği'nden açıklama

Depremin derinliği, 8 kilometre olarak ölçüldü. Hatay Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremde herhangi olumsuz durumun meydana gelmediği belirtilerek, "İlimizde saat 05.32'de yaşanan Kırıkhan merkezli 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuz durum meydana gelmemiştir. Gelişmeler ekiplerce hassasiyetle takip edilmektedir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Okan Tüysüz'den canlı yayında uyarı

NTV canlı yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz depreme ilişkin değerlendirmesinde "6 Şubat'tan beri bu depremleri yaşıyoruz. Bu bir artçıdır ardından 2 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. Bazılarını hissetmediğimiz 50 binin üzerinde deprem oldu. Bu şiddetli depremin öncüsü değildir. Panik yapmamak gerekir. Büyük deprem sonucu oluşan depremlerdir. Burada dikkat etmemiz gereken 90 bine yakın hasarlı ve yıkılması gereken binalardır. 4.8 kendi başına hasar oluşturacak bir deprem değil. Daha önce hasar görmüş yapılara dikkat etmek gerek" ifadelerini kullandı.

Tüysüz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Doğu Anadolu Fay kısmında bundan sonra beklediğimiz depremler Samandağ ile Kıbrıs arasındaki depremdir. Burada oluşabilecek depremin büyüklüğü 6 ve üzeridir."