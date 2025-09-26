Leman Dergisi soruşturmasında 3 kişi serbest bırakıldı
LeMan Dergisi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu ve müessese müdürü Ali Yavuz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karikatürist Doğan Pehlevan ve Aslan Özdemir’in tutukluluk halleri ise devam ediyor.
Ne olmuştu?
Leman dergisi, 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yayımlanan bir karikatür nedeniyle tepki çekmişti.
Söz konusu karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddiasıyla derginin 6 çalışanı hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz tutuklanmıştı.