  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Leman Dergisi soruşturmasında 3 kişi serbest bırakıldı
Takip Et

Leman Dergisi soruşturmasında 3 kişi serbest bırakıldı

Leman Dergisi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu ve müessese müdürü Ali Yavuz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Leman Dergisi soruşturmasında 3 kişi serbest bırakıldı
Takip Et

LeMan Dergisi davasında tutuklu bulunan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

LeMan Dergisi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu ve müessese müdürü Ali Yavuz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karikatürist Doğan Pehlevan ve Aslan Özdemir’in tutukluluk halleri ise devam ediyor.

Ne olmuştu?

Leman dergisi, 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yayımlanan bir karikatür nedeniyle tepki çekmişti.

Söz konusu karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddiasıyla derginin 6 çalışanı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz tutuklanmıştı.

Gündem
Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık iki temizlik ürününün satışını yasakladı
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık iki temizlik ürününün satışını yasakladı
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
Deprem sonrası baraj suları çekilmişti! Uluova-Yeşilyurt Fay Zonu mercek altına alındı
Deprem sonrası baraj suları çekilmişti! Uluova-Yeşilyurt Fay Zonu mercek altına alındı
Sanatçı Güllü'nün cenaze programı belli oldu
Sanatçı Güllü'nün cenaze programı belli oldu