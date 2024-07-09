SON DAKİKA: Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 12.11'de 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin 6,89 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.

Muğla ve Marmaris'te depremin hissedildiği öğrenildi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Muğla ili Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."