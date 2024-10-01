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SON DAKİKA: Türk basınının usta isimlerinden Güneri Civaoğlu yaşamını yitirdi

Son dakika haberi.. Türk basınının usta isimlerinden Güneri Civaoğlu (85) tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: Türk basınının usta isimlerinden Güneri Civaoğlu yaşamını yitirdi
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Yaz aylarında İstabul'daki bir restoranda dengesini kaybederek düşen ve başını çarpan Cıvaoğlu,  acilen hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. 

Beşiktaş'ta bir hastanede tedavi gören ve beyin kanaması geçirdiği ifade edilen Cıvaoğlu bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Civaoğlu'nuın ölüm haberini alan birçok siyasetçi, bürokrat ve gazeteci sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı.

Cıvaoğlu'nun cenazesi perşembe günü saat 11.00'de Milliyet Gazetesi'nde düzenlenecek törenin ardından Teşvikiye Camisi'nden kaldırılacak.

TGC'den açıklama

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi, Milliyet Gazetesi baş yazarı Güneri Cıvaoğlu vefat etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Güneri Cıvaoğlu’nun vefatıyla ilgili bir mesaj yayınladı.

Mesajda “Üyemiz Güneri Cıvaoğlu’nun vefatından büyük üzüntü duyduk. Gazeteci ve yazar olarak başarıyla yıllardır hizmet veren meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı ve sabır diliyoruz” denildi.

Güneri Cıvaoğlu kimdir?

Güneri Civaoğlu, 30 Temmuz 1939 yılında Ankara'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Cıvaoğlu'nun, gazetecilik hayatıysa 1960'lı yıllarda başladı.

Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı. TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başındaydı.

Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi okudu, izleyen yıllarda Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı.

Güneş Gazetesi'ni ortağı ve genel yayın yönetmeniydi.

1986-1996 yılları arasında Sabah Gazetesi’nde köşe yazarlığı, Show TV’de yöneticilik görevlerini yürüttü

Civaoğlu, 1996 yılından bu yana Milliyet Gazetesi baş yazarıydı.

Civaoğlu, Kanal D’de ana haber sunuculuğu yaptı.

Civaoğlu kariyerinde programcılığa da yer verdi.

Akıllarda kalan "Şeffaf Oda" programıyla farklı sektörlerde bir çok konuğu yıllarca konuk etti.

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