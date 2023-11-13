Starbucks görüntülerine soruşturma başlatıldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla, Kocaeli İzmit'te bir AVM'de bulunan Starbucks'ı protesto etmek isteyen bir grup, kafede oturan müşterilere tepki göstererek masadaki kahveleri yere dökmüştü.

Müşteri masalardan kaldıran protestocular, "Kalkın araştırın interneti sadece fotoğraf çekilmek için kullanmayın" şeklinde tepki göstermişti.

Sosyal medyada çeşitli tepkilere neden olan protestoya ilişkin Demokrat Kocaeli Gazetesi'ne konuşan Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman,

İsrail’i protesto adı altında Kocaeli genelinde halkı rahatsız edecek eylemler içinde bulunanlara işlem başlatacaklarını açıkladı.

Karaduman, “Talimat geldi. Son olayda halkın huzurunu bozanlar hakkında işlem yapıyoruz. Ortada sınırların aşıldığı bir durum var. Bunlarla ilgili bir işlem yapmadık. Ama son günlerde işin dozajı artıyor. Bize gelen talimat gereği bu tip olaylarla ilişkin işlem yapılacağını belirtmek isteriz” yorumunu yaptı.