Suat Özçağdaş: Öğretmenlik Meslek Kanunu AYM'den dönecek

CHP'nin "Eğitim Maratonu" programı kapsamında farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları" devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın başkanlığındaki heyet, CHP Kütahya İl Başkanlığı, Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü’nü ziyaret etti. Özçağdaş, daha sonra Ressam Ahmet Yakupoğlu Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen Halk Buluşması’na katıldı.

Özçağdaş, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

''CHP olarak gölge kabine sistemiyle çalışıyoruz. Bu yeni sistem bize bakanlıkları yakından takip etmek, eleştiri yapmak ve çözüm önerilerini tartışmayı sağlıyor. CHP olarak parlamenter düzeyde iktidarın yanlış uygulamalarıyla mücadele ediyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin çok uzun tartışmalar oldu. Eğitimle alakalı her hafta araştırma önergesi veriyoruz. Sürekli gündemde tutmaya çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yaklaşımı var. Bununla ilgili olarak ve mülakatlarla ilgili dava açtık. Sahada da mücadelemiz devam ediyor. Şimdiye kadar hiç eğitim mitingi yapılmadı. Tematik mitinglerin ilkini eğitimle ilgili yaptık. 20 çalışma grubunda 200 akademisyen ve sendikacı arkadaşlarımız görev aldı. İl ve ilçe eğitim sekreterlerimiz gölge bakanlık ile çalışıyorlar. İl ve ilçelerde eğitim komisyonlarımızı kuracağız. CHP içerisinde de eğitimle ilgili kurumsallaştırmayı artırmak için karar alma süreçleri oluşturmak istiyoruz. Ankara’dan yazılan değil tüm Türkiye’nin konuştuğu programlara ihtiyacımız var.’’

''Çocukların acil bir öğün sağlıklı yiyeceğe ulaşması gerekiyor''

Halk Buluşması’nda söz alan bir öğretmen, öğrencilerin ekonomik kriz dolayısıyla yaşadığı beslenme sorununa dikkati çekerek, ''Ekonomik kriz, krizin ötesine geçti. Öğrencilerimizin sağlıklı yiyeceğe ulaşamadığını, kantinlerdeki fiyatları görüyorum. Acil bir öğün sağlıklı yiyeceğe bizim çocuklarımızın ulaşması gerekiyor. Çocuklarımız yiyeceğe ulaşamıyorlar. Çocuklar ekmeğin arasına salça sürüp geliyorlar.’’ dedi.

''Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda öğretmenin adı yok’’

Eğitim-İş Kütahya İl Başkanı Alparslan Kantarcıoğlu ise konuşmasında “Eğitim sistemi bir anda bu hale gelmedi. Sistematik dokunuşlarla pik yapmış durumda maalesef’’ dedi. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu eleştiren Kantarcıoğlu, ''Kanunda öğretmenin adı yok. Bu bir meslek kanunu değil, öğretmenleri kıskaca almak. Bu meslek kanunu kabul edilemez. Buradaki maddeler, KPSS’yi kazanmış öğretmenleri, öğretmen olarak kabul etmiyor.’’ diye konuştu. ÇEDES uygulamasına da dikkat çeken Alparslan, ''ÇEDES'e öğrenci göndermeyen arkadaşlarımızın soruşturmaları devam ediyor.'' ifadelerini kullandı.

''Bir veli bizi rahatlıkla CİMER’e şikayet edebiliyor’’

Buluşmada söz alan ilkokul öğretmeni Canan Sarıtığlı ise, ''Yeni eğitim öğretim dönemine azalan bir heves ve umutla başlıyoruz. Özlük haklarımız her geçen sene azalıyor. Öğretmenler geçim sıkıntısı yaşıyor. Öğretmenler olarak saygınlığımız azalmış durumda. Bir veli bizi çok rahat bir şekilde CİMER’e şikayet edebiliyor. Çok fazla soruşturma geçiren arkadaşımız var. Bu konunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kütahya’da hiçbir ilkokulda konferans ve spor salonu yok.’’ diye konuştu.

Bir başka eğitimci Atakan Gedük ise üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma ve açlık sorununa dikkat çekti. Gedük, ''Gençlerimiz temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Gençler olarak barınmak istiyoruz. Gençler düzgün eğitimi bırakın, bu eğitim sisteminde yaşayamıyor.’’ ifadelerini kullandı.

‘’Teflon tava iktidarıyla karşı karşıyayız’’

Buluşma sonunda konuşan Özçağdaş, ''Çok sayıda sorundan bahsedildi. Öğretmenlerimize, velilerimize, sendika temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bahsedilen sorunların hepsiyle ilgili düzenli basın açıklamaları yapıyorum. Maalesef teflon tava iktidarıyla karşı karşıyayız. Anlatıyorsunuz, söylüyorsunuz alınmıyorlar. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi, öğretmenlerin hiçbir sorununu çözmüyor. Bu kanun teklifi 18 sayfa, 10 sayfası daha az sayıda insanla ilgili. Beş sayfa disiplin hükmü var.’’ diye konuştu. Özçağdaş, konuşmasının devamında Öğretmen Akademisi’ne dair eleştirilerini sıraladı. ''Biz akademi kurmasınlar demiyoruz. Sadece seçme sistemini kullan. Ortada sadece öğretmenleri eleme sistemi var. Bununla ilgili mücadele etmeye devam edeceğiz. Göreceksiniz bu kanun teklifi de Anayasa Mahkemesi'den (AYM) dönecek. Bakan kendini Milli Eğitim Bakanı olarak görmüyor. Beni ‘Recep Tayyip Erdoğan atadı’ diyor. Kendini Erdoğan’ın memuru olarak görüyor.’’ ifadelerini kullandı. (ANKA)