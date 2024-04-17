Şubatta Türkiye’ye 240 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım gerçekleşti

TCMB’nin 17 Nisan 2024’te paylaştığı Ödemeler Dengesi İstatistikleri derlenerek hazırlanan, “YASED Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenine” göre, 2024 yılının Şubat ayında Türkiye’ye 240 milyon dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleşti.

17 Nisan 2024’te paylaşılan güncel resmi verilere göre, 2024 yılının Şubat ayında, Türkiye’ye, 240 milyon dolar değerinde UDY girişi gerçekleşti. 2024 yılının ilk iki ayı toplamı değerlendirildiğinde, 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 29’luk bir düşüş kaydedildi. 2002 yılından itibaren Türkiye’ye gerçekleşen UDY girişlerinin toplam değeri ise 264 milyar doları aştı.

Şubat ayında gerçekleşen toplam UDY girişi içerisinde, yatırım sermayesi girişleriyle 217 milyon dolar, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla 152 milyon dolar değerinde UDY girişi kaydedildi. Yatırım tasfiyelerinin 15 milyon dolar, borçlanma araçlarının 114 milyon dolar değerinde aşağı yönde etkilemesiyle, toplam UDY girişi 240 milyon dolar olarak hesaplandı.

217 milyon doları yatırım sermayesi

2024 yılının Şubat ayı içerisinde gerçekleşen 217 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 44 milyon dolarlık yatırım girişi ile ‘’mobilya imalatı ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalat sanayii’’ yüzde 20,3’lük bir pay aldı. Toptan ve perakende ticaret, geçmiş kümülatif performansının üzerinde bir performans sergilemeye devam ederek aynı ay içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 19,8’ini çekti.

Şubat ayında en fazla uluslararası yatırım İrlanda, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya ve İsveç’ten geldi

2002-2023 dönemi toplamında yüzde 59’luk pay sahibi olan Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri, 2024’ün Şubat ayında yüzde 61’lik bir pay aldı.

2024’ün Şubat ayında Türkiye’ye gelen UDY yatırım sermayelerinin kaynak ülkeleri incelendiğinde ise İrlanda yüzde 18 ile en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 15 ile Almanya, yüzde 13 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yüzde 10 ile İtalya ve yüzde 8 ile İsveç takip etti.