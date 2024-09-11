  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Suç makinesi yakalandı, polisi görünce sözleri şaşırttı: Maymun çiçeğine yakalandım size de bulaşır
Takip Et

Suç makinesi yakalandı, polisi görünce sözleri şaşırttı: Maymun çiçeğine yakalandım size de bulaşır

Bursa’da 32 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası, 24 suç kaydı bulunan şahıs, polisleri görünce maymun çiçeğine yakalandığını iddia, “Yaklaşmayın, ben maymun çiçeğine yakalandım. Size de bulaşır” dedi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Suç makinesi yakalandı, polisi görünce sözleri şaşırttı: Maymun çiçeğine yakalandım size de bulaşır
Takip Et

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri merkez Yıldırım ilçesi, Yavuzselim Mahallesi’nde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma esnasında ‘nitelikli yağma’ suçundan aranması olan S.B. (34) polis ekiplerini görünce, “Yaklaşmayın, ben maymun çiçeğine yakalandım. Size de bulaşır” dese de yakayı ele verdi.

Şüphelinin yapılan sorgusunda 32 yıl 4 ay kesinleşen hapis cezası ve 24 farklı suçlardan kaydı olduğu da öğrenildi.

Ekipler tarafından cezaevine gönderilen S.B.’nin herhangi bir hastalığının da olmadığı yapılan kontrollerde tespit edildi.

Gündem
Adli Tıp Uzmanı'ndan ailelere önemli tavsiyeler: Çocuklarınıza çığlık atmayı, haykırmayı öğretin
Adli Tıp Uzmanı: Çocuklarınıza çığlık atmayı, haykırmayı öğretin
2 yaşındaki torununu balkondan itmişti! O babaanne tutuklandı
2 yaşındaki torununu balkondan itmişti! O babaanne tutuklandı
Şanlıurfa'da kazı çalışmalarına 40 milyon TL bütçe ayrıldı
Şanlıurfa'da kazı çalışmalarına 40 milyon TL bütçe ayrıldı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden "İstanbul'da maymun çiçeği görüldü" iddiasına açıklama
İstanbul'da maymun çiçeği virüsü iddiası: Açıklama geldi
Ankara Büyükşehir Belediyesi 133 zabıta memuru alımı için ilana çıktı
Ankara Büyükşehir Belediyesi 133 zabıta memuru alımı için ilana çıktı
Kan donduran iddia: Fazla su istedi canından oldu! Sopayla döverek öldürdüler
Kan donduran iddia: Fazla su istedi canından oldu! Sopayla döverek öldürdüler