Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu!

4 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşen Süper Loto çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Süper Loto kazanan numaralar neler? Detayları isizn için derledik...

Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşen Süper Loto çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yapılan çekilişlerde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Milli Piyango Online üzerinden açıklanan bu sonuçlar, kazanan numaraların yanı sıra ikramiye miktarlarını da içeriyor.

Süper Loto sonuçları, millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Online mobil uygulamalarından sorgulanıyor.

Süper Loto 4 Şubat 2024 Pazar sonuçları: 10, 20, 31, 53, 57, 59