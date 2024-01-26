Süper Loto Sonuçları Sorgulama Milli Piyango Online ekranı hangi numaralar kazandırdı?

25 Ocak 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları canlı çekiliş Milli Piyango TV’de yer alacak. Peki, Süper Loto bilet sorgulama ve çekiliş sonucu ne zaman, saat kaçta olacak?

Haftada üç kez çekilişi gerçekleştirilen şans oyununda kazandıran sayılar diğer çekilişlerde olduğu gibi canlı yayında ve noter huzurunda tespit edilecek. Haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişleri saat 21.30’da başlıyor.

Bu haftanın ilk çekilişinde devirli ikramiye tutarı tam 3 milyon 591 bin 402 lira olarak belirlendi. Süper Loto’da aynı kolon içerisinde 2, 3, 4, 5 ve 6 bilenler ikramiye kazanabiliyorlar. 6 bilen kişi tüm rakamları doğru tahmin ettiği için büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Birden fazla kişi 6 bilirse büyük ikramiye paylaştırılıyor.

Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.

İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.