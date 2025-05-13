Sur cinayeti davasında kritik karar! Ayşenur Halil'in ailesi harekete geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Ekim 2024’te 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in vahşice öldürüldüğü cinayetlere ilişkin yürütülen soruşturmada, katil zanlısı Semih Çelik’in hayatını kaybetmiş olması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına (KYOK) karar verdi.

Kritik dijital delillere ulaşılmadı

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre dosyada müşteki Yusuf Halil'in vekili Av. Betül Zağlı Topal tarafından İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sunulan itiraz dilekçesinde, soruşturmanın eksik ve yüzeysel yürütüldüğü, özellikle olayda hayatını kaybeden Ayşenur Halil'in cep telefonunun açılmadığı ve kritik dijital delillere ulaşılmadığı vurgulandı.

Üçüncü şahıslar soruşturulmadı

Karara itiraz eden Ayşenur Halil'in ailesi, "Soruşturma eksik ve yüzeysel yürütüldü. Katilin bilgisayarındaki veriler suç öncesi silindi, planlı hareket etti. Üçüncü şahıslar soruşturulmadı. Telefonu halen bulunamadı." diyerek takipsizliğin kaldırılmasını ve etkin soruşturma yürütülmesini talep etti.

İtiraz dilekçesinde, şüpheli Semih Çelik'in bilgisayarında yer alan verilerin suç öncesinde silindiğine dikkat çekilerek, şüphelinin planlı hareket ettiğine dair güçlü emareler bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, Çelik'in olay günü telefonla görüşme yaptığı, ancak olay yerinde telefonunun bulunamadığı ifade edildi.

Olay yerindeki kamera kayıtlarının incelenip incelenmediği netlik kazanmadı

Dilekçede özellikle dikkat çeken bir diğer unsur ise olayla bağlantılı olabilecek üçüncü kişilere yönelik yeterli araştırmanın yapılmamış olması. Şüphelinin telefonunun kimler tarafından alındığı, olay yerindeki kamera kayıtlarının incelenip incelenmediği ve delillerin BTK kayıtlarıyla desteklenip desteklenmediği netlik kazanmadı. Aile, Ayşenur Halil'in telefonun şifresinin çözülememesinin de olayın aydınlatılması açısından kilit önemde olduğunu vurguladı.