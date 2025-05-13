Goldman Sachs, Fed'den faiz indirimini yıl sonuna öteledi

Goldman Sachs, ABD-Çin ticaret savaşının yatıştırılması yönünde yaşanan son gelişmeleri gerekçe göstererek, ABD ekonomisi için 2025 büyüme tahminini 0,5 puan artırarak 4. çeyrekte yüzde 1'e yükseltti.

12 aylık resesyon ihtimalini yüzde 35'e düşüren Goldman Sachs, Fed'den temmuz yerine aralık ayında faiz indirimi öngördüklerini vurguladı.

Goldman Sachs, çekirdek PCE enflasyonu tahminini yüzde 3,8'den yüzde 3,6'ya düşürdü.

Goldman Sachs ABD ekonomisi için resesyon olasılığını düşürdü

Trump yönetiminin Çin'e Nisan ayında uygulamaya koyduğu misilleme gümrük vergilerine 90 günlük bir ara verdiğini açıklaması sonrasında Goldman Sachs, ABD ekonomisi için resesyon olasılığını düşürdü.

Misillere tarifelerine 90 günlük aranın ABD ve Çin'i sırasıyla +30 ve +15 baz puanlık 2025 tarife artışlarıyla baş başa bırakacağını öngören Goldman Sachs, "Her ne kadar gerilemenin azalmasını beklesek de bu oran baz senaryomuzda öngördüğümüz +54 puanlık tarife artışından daha düşük" dedi.

"Bu hamlenin, ilaç ve yarı iletkenlere yönelik olası sektörel tarifelerin yürürlüğe gireceği varsayımıyla, ABD'nin efektif tarife oranı artışını +13 baz puanda bırakmasını bekliyoruz ki bu da önceki varsayımımız olan +15 puanın biraz altında" değerlendirmesini de yapan Goldman Sachs, "Bu gelişmeler ve geçtiğimiz ay finansal koşullardaki anlamlı gevşeme ışığında, 2025 büyüme tahminimizi 0,5 puan artırarak 4. çeyrekte yüzde 1'e yükseltiyor ve 12 aylık resesyon ihtimalimizi yüzde 35'e düşürüyoruz" dedi.

Goldman Sachs, Trump yönetiminin 2 Nisan'da açıkladığı tarife politikası sonrasında yaşanan gelişmelerin ardından ABD ekonomisi için resesyon olasılığını yüzde 35'ten 45'e yükseltmişti.