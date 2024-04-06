Tacikistan vatandaşlarına vize muafiyeti kaldırıldı
Cumhurbaşkanı kararı ile Tacikistan vatandaşlarına yönelik uygulanan vize muafiyeti kaldırıldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye’nin Tacikistan vatandaşlarına yönelik uyguladığı vize muafiyeti Cumhurbaşkanı kararı ile kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Tacikistan’ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları seyahatlerinde uygulanan vize muafiyeti kaldırıldı. Mevzubahis karar 6458 sayılı Yabacılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 18 maddesi gereğince alındı.