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Taksim metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı 17.00'den itibaren kapatılacak

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin kararıyla Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 17.00'den itibaren ikinci duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Taksim metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı 17.00'den itibaren kapatılacak
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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