Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı'na 'Helallik' tepkisi: Almayın mazlumların ahını

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan paylaşımında;

"78 canımız gitmiş, bizim içimiz yanıyor bazıları da gerçek sorumluları yargıya teslim etmek yerine masum kişi ve kurumlara iftira atmaya devam ediyor. Allah büyük, gerçekler ortaya çıkınca özür dileyenin özrünü kabul etmeyeceğim, onlara bireysel olarak hakkımı da helal etmeyeceğim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçmişte çok kandırıldınız şimdi yine kandırılıyorsunuz. Almayın mazlumların ahını, ahirette hesabını veremezsiniz" ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında Bolu Kartalkaya Grand Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciası ile ilgili isim vermeden "Allah büyük, gerçekler ortaya çıkınca özür dileyenin özrünü kabul etmeyeceğim, onlara bireysel olarak hakkımı da helal etmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı