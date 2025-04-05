Tatilciler dönüş yolunda! Trafikte bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilinden dönenler, yollarda akıcı yoğunluğa neden oluyor. Tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenler, otoyolun İstanbul yönü Gerede bağlantı kesiminde, Yeniçağa ile Köroğlu rampasında ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu.

D-100 kara yolunun İstanbul yönünde özellikle kent merkezi kesiminde yoğunluk yaşanıyor. Ankara yönünde ise ulaşım normal seyrediyor.

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölge genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram dönüşü hareketliliği yaşanıyor

Bayramın ardından memleketlerinden dönüşe geçen vatandaşlar nedeniyle, tatilin son günlerinde 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşanıyor.

Trafik polisleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde dönüş yolculuğu devam ediyor

Ramazan Bayramı tatili için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş hareketliliği devam ediyor.

Dönüş için İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih edenlerin Yalova ve Bursa bölümünde zaman zaman oluşturduğu akıcı yoğunluk, Osmangazi Köprüsü gişelerinde de sürüyor.

Büyük çoğunluğu dönüşe açılan Hersek Gişeleri'nden sorunsuz şekilde geçen tatilciler, kısa sürede İstanbul'a gidebiliyor.

Köprünün her iki bölümünde denetimlerini sürdüren Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri ile birlikte İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, durdurulan araç sürücüleriyle denetimlere ilişkin sohbet etti.

Sürücüler ve yolcular emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda ekiplerce uyarıldı.

Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk yaşanıyor

Tatilcilerin dönmeye başlamasıyla özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Samsun-Ankara kara yolu Havza geçişinde de bayram dönüşü devam ediyor

Bayram tatilinin ardından araçlarıyla dönüşe geçen vatandaşlar, Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Trafik polisleri, Samsun'dan Ankara yönüne yaşanan yoğunlukta sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlem aldı.

Trafiğin sorunsuz akışı ve güvenliğinin sağlanması adına polislerin 24 saat esasıyla görev yaptığı bildirildi.

Bölgedeki trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.