  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'nin, Madleen'in, adaletin tarafındayız
Takip Et

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'nin, Madleen'in, adaletin tarafındayız

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon yalnızca bir insani yardım misyonuna değil, insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'nin, Madleen'in, adaletin tarafındayız
Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine müdahale etmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kurtulmuş, müdahalenin insanlık onuruna yönelmiş alçak bir saldırı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gazze’deki soykırıma dikkat çekmek için yola çıkan, içinde sadece sivillerin bulunduğu Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon yalnızca bir insani yardım misyonuna değil, insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır.

Filistin halkına karşı uygulanan sistematik cezalandırma, soykırım ve kuşatma politikası, hukuki ve insani hiçbir meşruiyet taşımamaktadır. İnsani yardımların engellenmesi uluslararası hukuka göre açık bir suçtur".

"Uluslararası toplumu, Madleen'in yanında olmaya davet ediyoruz"

Kurtulmuş, tüm dünyayı somut tedbirleri hayata geçirmeyi davet ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün karşı karşıya olduğumuz bu tablo, küresel düzenin adalet terazisinin kırıldığını, güçlünün zayıfı ezdiğini bir kez daha göstermektedir. Uluslararası toplumu, bu açık hukuksuzluk karşısında sesini yükseltmeye, insani değerleri savunmaya ve Madleen'in yanında olmaya davet ediyoruz. Bir kez daha ilan ediyoruz ki Gazze’nin, Madleen'in, adaletin, barışın ve insan onurunun tarafındayız."

Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki: Madleen gemisine müdahalesini şiddetle lanetliyoruzÖmer Çelik'ten İsrail'e tepki: Madleen gemisine müdahalesini şiddetle lanetliyoruzGündem
Özgürlük Filosu'nu kuşattı! İrtibat kesildi! İsrail kararını açıkladıÖzgürlük Filosu'nu kuşattı! İrtibat kesildi! İsrail kararını açıkladıDünya
Gündem
Naci Görür bir 1 ay önce ‘dikkat’ dedi: 24 saatte 6 kez sallandı
Naci Görür bir 1 ay önce ‘dikkat’ dedi: 24 saatte 6 kez sallandı
AFAD duyurdu: Kütahya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Kütahya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Kurban Bayramı'nda trafik bilançosu ağırlaştı: Dört günde 32 kişi hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya açıkladı: 4 günde 32 can kaybı
Kağıthane'deki el bombalı saldırı: 9 kişi tutuklandı
Kağıthane'deki el bombalı saldırı: 9 kişi tutuklandı
Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram denetimleri devam ediyor
Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram denetimleri devam ediyor
MEB, "İngilizce ve Almanca" ağırlıklı dil eğitimi uygulanan okul sayısını artıracak
MEB duyurdu: İngilizce ve Almanca ağırlıklı okul sayısı artıyor