Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki: Madleen gemisine müdahalesini şiddetle lanetliyoruz

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine müdahale etti. Baskının ardından gemiyle irtibatın kesildiği bildirildi.

İsrail: Aktivistler ülkelerine gönderilecek

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Madleen gemisindeki 12 aktivistin durumuna ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta alıkoyduğu Madleen gemisinin İsrail'e götürüldüğü belirtilerek, aktivistlerin ülkelerine gönderileceği bildirildi.

Ömer Çelik: Şiddetle lanetliyoruz

İsrail, Madleen gemisindeki aktivistlerin ülkelerine gönderileceğini duyurdu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir açıklamada bulundu.

Çelik'in açıklaması şu şekilde:

"İsrail’in 'Madleen' adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz. Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır.

Madleen gemisi insanlık vicdanı adına Gazze’ye yardım götürmeye çalışırken uluslararası sularda İsrail saldırganlığı ile karşılaştı. İsrail’in insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullandığı bir kere daha görüldü. Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail’i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir."

İsrail’in “Madleen” adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz.



Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır.



Madleen gemisi insanlık vicdanı adına Gazze’ye yardım götürmeye çalışırken uluslararası sularda… — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 9, 2025

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e "Madleen" tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Madleen gemisine müdahalesine ilişkin yapılan açıklamada da "Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini tehdit eden (Madleen gemisine) saldırısı, İsrail'in terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır" denildi.

Gemide kimler var?

Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition) adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

İsrailli bakan tehdit etmişti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosunu tehdit ederek, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinli insani bir felaketle mücadele ediyor

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, hastane, okul ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları da hedef alıyor.

İsrail'in, Gazze'ye ilaç ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukası nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinli insani bir felaketle mücadele ediyor.

Filistinli yetkililer ve uluslararası çevreler, İsrail'in Gazze'de aç bırakma politikası uyguladığı ve açlığı "savaş silahı" olarak kullandığı uyarısında bulunuyor.

Dünyanın dört bir yanında düzenlenen eylemlerde, Gazze'ye saldırıların durdurulması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması çağrıları yapılıyor.

Gazze'de insani yardım dağıtımını tekeline almak isteyen İsrail, ABD'nin desteğiyle kurulan insani yardım noktalarında yiyecek bulma umuduyla yönelen Filistinlileri de sık sık hedef alıyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 55 bin Filistinli hayatını kaybetti ve 126 bin kişi yaralandı.