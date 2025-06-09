Ferdi Zeyrek'in yoğun bakımda 60 saati geride kaldı: Başhekimden yeni açıklama geldi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinin yer aldığı sitede, havuzun makine dairesindeki arızaya müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.

70 dakika kalp masajı yapıldı

6 Haziran Cuma saat 23:30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ekipleri sevk edildi. 5-6 dakika içinde olay yerine ulaşan ekipler, kalbi duran Zeyrek’e kalp masajı uygulamaya başladı. Olaydan yaklaşık 70 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

"İyi ya da kötü denilebilecek gelişme yaşanmadı"

Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu yaptığı açıklamada Zeyrek'in kalbinde ve akciğerinde ciddi hasar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bakımda 60 saat geride kaldı. Son bilgilendirmeden bu yana iyi ya da kötü denilebilecek bir gelişme yaşanmadı. Ne zaman uyandırılacağına ilişkin bir belirleme yapılamıyor. Hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz. Organlarında ciddi hasar var. Süreç içinde hasar gören organların iyileşmesi bekleniyor. Yoğun bakım tedavisi devam ediyor, diyaliz desteği sürdürülüyor."

72 saat dolunca bir gelişme bekleniyor mu?

Başhekim Topçu'ya yoğun bakımdaki Zeyrek için 72 saat içinde bir gelişme beklentisi olup olmadığı soruldu.

Topçu, "48. saatte şu olur, 72. saatte de şu olur tarzında bir şey olmuyor. Öyle bir sınıflandırma yok. Bunlarda tabii bu çok ciddi hasarı olan hastaların yoğun bakım süreçlerini takibinde" dedi.

Bakan Tunç: 2 kişinin ifadesi alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zeyrek'in elektrik akımına kapılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır" dedi.