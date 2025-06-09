MEB, "İngilizce ve Almanca" ağırlıklı dil eğitimi uygulanan okul sayısını artıracak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İngilizcenin yanı sıra Almanca eğitiminin de verildiği Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modelini 2025-2026 eğitim öğretim yılında ortaokulun tüm kademelerinde yaygınlaştırma kararı aldı.

İngilizce dersine ek olarak Almanca dersi de geliyor

Yeni dönemde, 5. sınıf öğrencileri haftada 14 saat İngilizce, 2 saat Almanca dersi alacak. İngilizce ders saati üst sınıflarda kademeli olarak azalacak; Almanca ise tüm sınıf seviyelerinde 2 saat olacak.

Yabancı dil ders kitapları ücretsiz dağılacak

Ayrıca, Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'nin uygulandığı okullarda velilerinin talepleri doğrultusunda normal sınıflar da açılabilecek.

Böylelikle nakil işlemlerinde ve model kapsamında eğitim almak istemeyen öğrenciler, normal sınıflarda eğitimlerine devam edebilecek.

Model için hazırlanan ücretsiz yabancı dil ders kitapları ve eğitim araçlarının Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli kapsamındaki okullara dağıtımı Bakanlık tarafından yapılacak.

Eğitim Bilişim Ağı'ndaki yabancı dil eğitimine yönelik kaynak, etkinlik ve dijital içeriklere ek olarak Bakanlık tarafından hazırlanan "Diyalekt" ve "Diyalekt Kids" İngilizce platformu ile zümre öğretmenler kurulları tarafından hazırlanacak olan materyaller de kullanılabilecek.

Belirlenen kaynaklar dışında farklı kaynak kullanımına izin verilmeyecek.

Model kapsamına alınacak okul ya da şubelerde "proje okulu/proje şubesi" veya "uygulama okulu ve uygulama şubesi" gibi isimlendirmeler yapılmayacak, velilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek.