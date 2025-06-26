DEM Parti İmralı Heyeti'nden Numan Kurtulmuş'a Ziyaret!

DEM İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti. Buldan, daha önce Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından, terör örgütü PKK’nın cezaevinde bulunan elebaşı Abdullah Öcalan’la da görüşme yapacaklarını açıkladı.

Gündemde 'Terörsüz Türkiye' süreci vardı

Ziyaretin gündeminde 'Terörsüz Türkiye' sürecinde atılacak adımlar ve yeni anayasa çalışmaları olduğu dile getirildi.

Heyette yer alan Pervin Buldan görüşme sonrası, "Bugün İmralı heyeti olarak Meclis Başkanı'na Numan Kurtulmuş'a ziyaret gerçekleştirdik. Bir nebze nezaket ziyareti... Sayın Başkan'ın yeni seçilmiş olması itibariyle kendisine bir hayırlı olsun ziyareti, aynı zamanda barış süreciyle ilgili gelinen aşamaları istişare etme, biraz tartışma, konuşma, gelinen aşamaların hangi noktada olduğuna dair görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Buldan sözlerine şöyle devam etti:

Oldukça olumlu ve pozitif çerçevede gerçekleşen görüşmemiz yaklaşık yarım saat sürdü. Sayın Kurtulmuş'un barış sürecine dair göstermiş olduğu ilgi, alakalı ve sorumluluğun çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Önümüzdeki günlerde kendisiyle görüşmelerimiz çok daha sık olacak, daha detaylı ve kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğiz. Süreç belli bir aşamaya geldi. Bu aşamaların ne olduğuna dair önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız.

Biz barış sürecinin diyalog ve parlamento zemininde ilerlemesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. 1-2 hafta içerisinde sayın Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edeceğiz. Görüşmelerin sonunda da sayın Öcalan'ı bir ziyaret edeceğiz. Sürecin olumlu ilerlemesi için istişarelere devam edeceğiz.

Komisyonla ilgili de Mithat Sancar açıklamalarda bulundu. Sancar, "Bu sürecin toplumsal katılım ve destekle yükselerek devam etmesi, barış yolunda çok daha sağlam adımlarla yürünmesi için Meclis'in devreye girmesi gerektiği uzun süredir konuşuluyor ve bizim de isteğimiz buydu. Bu konuda atılacak en önemli adımın da Meclis'te bir komisyon oluşturulması gerektiği noktasında kamuoyunda ve siyasi partilerde de görüş birliği vardı" dedi.