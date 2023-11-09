TEB'den bütçenin artırılması talebi: İlaç yokluğunun önüne geçilebilir

ANKARA (EKONOMİ) - Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, sağlığa ayrılan bütçenin artırılmasını istedi. Üney yaptığı açıklamada, TBMM’de Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşmeleri öncesi, TBMM ve ilgili bakanlıklara taleplerini yazılı olarak ilettiklerini bildirdi. Arman Üney, ilaca erişim, ek tedavi maliyeti, tedavi hizmetlerinin iyileştirilmesi için sağlığa ayrılan kamu kaynaklarının artırılarak, sağlığın GSYH içindeki payının büyümesi gerektiğini vurguladı. Üney, “Bu sayede hem artan ilaç yokluklarının önüne geçebiliriz hem de hastalarımızın yeni nesil ilaçlara ulaşmasının yolunu açabiliriz. Çağrı metnimizde aynı zamanda güçlendirilmiş eczacı iş gücü modeli önerimizi de kamu otoriteleri ile paylaştık. Bu modelin hayata geçmesi halinde biz eczacılar, hem koruyucu hem de sürdürülebilir sağlık hizmetlerine daha etkili şekilde katkı vereceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Arman Üney, ilaç harcamalarındaki oranın da çok düşük olduğunu, bu durumun ilaç yokluğu, yenilikçi tedavilere erişilememesi, halkın daha fazla katkı payı ödemesi, tedavi eksikliği, gibi sorunları ortaya çıkardığını belirterek, “Hastaların tedavileri için ihtiyaç duydukları ilaçlara erişimi, hastaların ödenmek durumunda kaldığı ek tedavi maliyetlerinin azaltılması, zamanında ve doğru müdahalelerle hastalıkların tedavisi ve olası ek komplikasyonların engellemesi adına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içerisinde sağlığa ayrılan payın artırılması, sağlık bütçesi içerisinde ilaca uygun oranlarda pay ayrılması zaruridir” dedi.

“Akılcı ilaç kullanımına katkı verebiliriz”

Arman Üney açıklamasında, yıllık program ve OVP’de sözü edilen akılcı ilaç kullanımına yönelik olarak, eczanelerdeki hizmetler ve evde bakım hizmet ekiplerine eczacıların vereceği ilaç kullanımı inceleme hizmeti, kronik hastalık takip hizmeti gibi hizmetlerle katkı verebileceğini de vurguladı. Eczacıların ilaç üretim ve ilaç geliştirmeye daha etkin katılması için yollar aranması gerektiğini anlatan Üney, eczane laboratuvarlarında ilaç ve sağlık destek ürünleri imal edilebileceğini, ihtiyacın çok üzerinde sayıya ulaşan ve altyapı sorunları olduğu belirtilen eczacılık fakültelerinin biyoteknoloji, nanoteknoloji, farmakogenetik, geriyatri, pediyatri, psikiyatri, farmakoantropoloji, kalite uzmanlığı gibi yeni uzmanlıklar ile AR-GE çalışmalarına katkı verecek şekilde organize edilebileceğini anlattı.

Üney, hem genel sağlık, hem de ilaç harcamaların GSYH’ye oranı bakımından Türkiye’nin OECD ülkeleri içinde en düşük orana sahip ülke olduğunu hatırlattı.