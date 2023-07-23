TEİS: Gerçek iyileştirmelerin yapılmasını bekliyoruz

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan avro kurunda yapılan artışın yeterli olmadığını belirterek, "İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazetede yayımlanan, "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" ile ilaç fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 Euro değeri için belirlenen 14,0387 TL'nin, güncel kurun çok altında olması nedeniyle piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşündüğünü belirtti.

Nurten Saydan, güncel avro kurunun yaklaşık 30 TL olması nedeniyle ithal edilen ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntıların yaşanmaya devam edeceğini ifade ederek, "Bu güncellemenin, ilacın hastaya ulaşmasına imkan sağlayacak seviyede olmadığını, yarayı iyileştirmeyeceğini, sadece pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz. İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İlaç sektöründe Euro kurunun, gerçek kurdan farklı şekilde belirlenmesi nedeniyle son 3 yılda ilaç sektöründe yaşanan sorunların gözle görülür hale geldiğini aktaran Saydan, şunları kaydetti:

"Uygulamanın ilk başladığı dönemde, ilaç için belirlenen Euro kuru, reel Euro kuru ile aynı seyirde ilerliyordu. Ancak bugün itibarıyla ilaç Euro kuru 14,03 TL olarak belirlenirken, reel Euro kuru 30 TL seviyelerine çıkmıştır.

Gerçekçi yaklaşımlarla, ilaç Euro kurunun, güncel ve ekonomik gerçeklere mutlaka uygun hale getirilerek sorunun acilen çözülmesi ve vatandaşın ihtiyacı olan ilaçların eczanelerimize gelmesi sağlanmalı."