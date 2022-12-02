TENMAK yeşil hidrojene yoğunlaştı

Mehmet KAYA-ANKARA



TENMAK’ın, hidrojen teknolojileri ve yakıt pilleri ile karbondioksit tutmaya yönelik proje çağrısı hazırlıkları son aşamaya geldi. TENMAK Başkanı Abdulkadir Balıkçı, yeşil hidrojenden elektrik üretecek projelere destek vereceklerini belirterek, elektrik dönüşümünde 10 kilovattan yüksek sistemleri destek kapsamına alacaklarını kaydetti. TENMAK olarak, hidrojenle ilgili bir yol haritası oluşturduklarını vurgulayan Balıkçı, hidrojen teknolojileri ve karbon yakalamaya yönelik iki ayrı proje teklifi çağrısına hazırlandıklarını, projelerin test altyapısı ihtiyacını TENMAK tarafından karşılanacağını bildirdi.

Hidrojen kaynaklı enerjiye yönelik yaklaşımlarını anlatan Balıkçı, “Hidrojenin altında 3 temel başlık var. Biri, temiz ve yeşil hidrojenin üretilmesiyle ilgili çağrı. Dünyada üretilen hidrojene baktığımızda, yüzde 90’ından fazlası fosil yakıtlardan geliyor. Bu hidrojene ‘gri hidrojen’ diyoruz. Bu hidrojenin ‘yeşil’ olarak üretilmesini hedefl iyoruz. Küçük ve laboratuvar ölçeklerindeki sistemlerden ziyade ticarileşebilecek ve sanayide kullanılabilecek sistemler istiyoruz, bu yüzden günlük en az 10 kilogram hidrojen üretebilecek bir sistemin kurulmasını hedefl iyoruz. Bir diğer çağrı başlığı da hidrojenin taşınması ve depolanmasıyla ilgili. Üçüncü başlıkta da hidrojenin elektrik enerjisine dönüştürülmesi için proje destekleyeceğiz. Elektrik dönüşümünde de gücün en az 10 kilovat olmasını istiyoruz, 10 kilovattan düşük sistemleri destek kapsamına almayacağız” dedi.

Kapasiteyi artıracağız Hidrojene dayalı enerji üretiminin büyük bir potansiyel taşıdığını, Türkiye’nin enerji ithalatı ile kıyaslandığında konunun daha iyi anlaşıldığını belirten TENMAK Başkanı Balıkçı, “Türkiye’nin elektrolizör kapasitesinin 2053'e kadar 70 gigawatt’a (GW) çıkarmak istiyoruz. Teorik olarak, Türkiye’nin 70 GW’lik bir elektrolizör kapasitesi olsa ve sistemler 24 saat çalışsa, buradan üretilecek hidrojen, enerji seviyesi olarak Türkiye’nin ithal ettiği doğalgaz miktarına eşit” diye konuştu.



YENİ NÜKLEER SANTRALDE ROL ALMAK İSTİYORUZ



Yerli imkanlarla araştırma reaktörü geliştirmek için çalıştıklarını belirten Abdulkadir Balıkçı, bu reaktörün nükleer teknolojiler, ekipmanların testi ve geliştirilmesi ile tıpta kullanılan bazı ilaçların üretiminde kullanılacağını söyledi. Balıkçı yeni nesil nükleer reaktörlerle ilgili fizibilite çalışması yaptıklarını, inşa edilecek ikinci ve üçüncü nükleer santrallerde teknolojik yönden katkı vermeyi amaçladıklarını belirterek, “Akkuyu’dan önce nükleer konusunda bilgi birikimi ‘yok’ denecek kadar azdı. Akkuyu ile nükleer teknolojiye bir adım atmış olduk. Bazı işleri yapmaya başladık, insan kaynağı yetişmeye başladı. İkinci ve üçüncü nükleer santrallerde işin teknoloji tarafında da bulunmaya başlayacağız” dedi.