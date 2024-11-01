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FETÖ yalanıyla yaşlı kadını 33 milyon lira dolandırmışlardı! 19 kişi tutuklandı

Denizli'de yaşlı kadını yaklaşık 33 milyon lira dolandıran 19 kişi tutuklandı. Şüphelilerin yaklaşık 1 yıl boyunca terör soruşturması yalanıyla kandırdıkları kadının çok sayıda mülkünü sattırdıkları belirlendi

Haber Merkezi
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FETÖ yalanıyla yaşlı kadını 33 milyon lira dolandırmışlardı! 19 kişi tutuklandı
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Denizli'de kendilerini savcı olarak tanıtarak telefonla aradıkları yaşlı kadını, bir yıllık süreçte çok sayıda mülkünü sattırarak yaklaşık 33 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan 19 kişi cezaevine gönderildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Merkezefendi ilçesinde yaşayan yaşlı bir kadının dolandırıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Terör yalanıyla dolandırdılar

Yapılan araştırmada kadını arayan kişilerin, banka hesapları ve üzerine kayıtlı mülklerin terör örgütleri tarafından ele geçirildiği, bazılarının da ele geçirilmeye çalışılıp satılmak istendiği, paranın da terör örgütüne aktarılacağını söylediği belirlendi.

Daire, apartman ve arsalarını sattırdılar

Paranın devlet güvencesine alınması için üzerine kayıtlı mülkleri satmasını, paraları verilecek banka hesabı ya da gönderilecek sivil polislere vermesini isteyen şüphelilerin yalanına kanan kadının, yaklaşık 1 yıllık süreçte Muğla, Denizli, Antalya ve Burdur'da bulunan daire, apartman ve arsayı çok düşük fiyattan sattığı belirlendi.

33 milyon liralık vurgun yaptılar

Kadının evinde bulunan altınlarla birlikte kendilerini polis olarak tanıtan kişiler ve banka hesaplarına aktardığı paranın 33 milyon lirayı bulduğu tespit edildi.

6 ilde eş zamanlı operasyon

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Antalya, Yalova ve Adana’da olduğunu belirledi.

30 Ekim'de 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 19 kişiyi gözaltına aldı.

Denizli’ye getirilen şüphelilerin tamamı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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