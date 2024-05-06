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THY uçağı, Trabzon'a acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul kalkışlı Özbekistan seferinde, bir yolcunun rahatsızlanmasının ardından pilotlar Trabzon'a acil iniş kararı aldı.

Haber Merkezi
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THY uçağı, Trabzon'a acil iniş yaptı
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Türk Hava Yolları'nın #TK370 İstanbul - Taşkent seferini gerçekleştiren TC-LOA tescilli Airbus A330-300 tipi uçakta, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine pilotlar Trabzon'a acil iniş kararı aldı.

Uçak, Trabzon'a indikten sonra sağlık ekipleri yönlendirildi. Yolcunun son durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

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