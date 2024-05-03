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THY yeni kabin memuru alacak

Türk Hava Yolları (THY) büyüme hedefleri doğrultusunda kabin memuru alımı için ilan açtı.

Haber Merkezi
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THY yeni kabin memuru alacak
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Türk Hava Yolları (THY) Take-Off Kabin ilanı kapsamında en az lise mezunu, 01.01.1982- 31.12.2004 tarihleri arasında doğanların kabin memurluğu için başvuru yapacağını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az lise mezunu, 01.01.1982- 31.12.2004 tarihleri arasında doğanlar başvuru yapabilecek.

Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, "Kabin Memuru Adayı" unvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya’daki THY Uçuş Akademisi’nde 2 aylık eğitime devam edecek

Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, "Kabin Memuru" olarak görev yeri İstanbul olacak şekilde uçuş görevlerine başlayacak.

"Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresinden başvurular gerçekleştirilebilecek.

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