THY yeni kabin memuru alacak
Türk Hava Yolları (THY) büyüme hedefleri doğrultusunda kabin memuru alımı için ilan açtı.
Türk Hava Yolları (THY) Take-Off Kabin ilanı kapsamında en az lise mezunu, 01.01.1982- 31.12.2004 tarihleri arasında doğanların kabin memurluğu için başvuru yapacağını duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az lise mezunu, 01.01.1982- 31.12.2004 tarihleri arasında doğanlar başvuru yapabilecek.
Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, "Kabin Memuru Adayı" unvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya’daki THY Uçuş Akademisi’nde 2 aylık eğitime devam edecek
Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, "Kabin Memuru" olarak görev yeri İstanbul olacak şekilde uçuş görevlerine başlayacak.
"Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresinden başvurular gerçekleştirilebilecek.