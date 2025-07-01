Tuncer Bakırhan'dan Erdoğan ile yapılacak görüşmeye ilişkin açıklama

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

PKK’nin fesih ve silah bırakma kararıyla başlayan yeni sürece ilişkin konuşan Bakırhan, “Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’deki açıklaması, bölgedeki gelişmelerin Ankara’daki ilk yansımasıdır. 27 Şubat’ta Sayın Öcalan’ın yaptığı çağrı ise stratejik bir dönüşümün dönüm noktasıdır. 12 Mayıs’ta alınan kongre kararları ile birlikte hem Türkiye hem de PKK, yeni pozisyon almaya başlamıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda Türkiye, Ortadoğu’daki tehditlere karşı korunabilir ve iç barışını yeniden inşa edebilir” dedi.

Bakırhan, "22 Ekim, 27 Şubat ve 12 Mayıs kendi kaderini yazmanın tarihleridir. Değişen bölgesel dengeler, eski paradigmaları çöpe alıyor. Yeni çözüm arayışlarını dayatıyor" diye konuştu.

Bu görüşmeye önem veriyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmeden bahseden Bakırhan, "Parti heyetimiz önümüzdeki günlerde sayın Cumhurbaşkanı ile buluşacak. Bu görüşmeye önem veriyoruz. Bölgesel kaos tırmanırken iç barışımızı güçlendirmek için daha çok konuşmalıyız, bir araya gelmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, "Sayın Erdoğan'la yapacağımız görüşme ile herkesi kapsayan demokrasi, hukuk ve iç barışı sağlayacak bir yol haritasının çıkmasını ümit ediyoruz" dedi.

Bakırhan, şunları söyledi: "Heyetlerimizin yapacağı görüşmeler sonrasında Türkiye'ye nefes aldıracak bir döneme gireceğimizi düşünüyoruz. Bu kapsamda barış iklimini somut hayata yayacak gelişmelerin en kısa sürede gerçekleşmesini bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni gelişmeleri, yeni hamleleri göreceğiz."