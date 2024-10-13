Uraloğlu'ndan Discord açıklaması! Hizaya gelmeyenler için gereği yapılacak

Semih Çelik isimli caninin Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i, Fatih'te ise İkbal Uzuner'i öldürmesi sonrasında tartışmalara yol açan ve erişim engeli getirilen Discord adlı sosyal medya platformu hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan yeni açıklamalar geldi.

Canlı yayına katılan Uraloğlu, sosyal medya platformlarındaki tehlikelere dikkat çekerek, Discord'un kapatılma kararının eleştirilere neden olmadığını ifade etti.

"Belli kurallara göre disipline edilmesi gerekiyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyayı toplum olarak seviyoruz. Ülkemizin 85 milyon nüfusu var ve bunun 65 milyonu sosyal medya kullanıyor. Bu platformların kesinlikle belirli kurallara göre disipline edilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda düzenlemeler yapıyoruz.

Instagram’a erişim engeli koyduk. Oradan ticaret yapanlara bir şey söyleyemem. Ancak bunun dışında ne kaybettik? Sadece vatandaşımızı, çocuğumuzu ve evladımızı koruma refleksimizi sürdürmemiz gerekiyor. İnsanların tercihlerini sınırlandırmamız söz konusu değil."

"Hizaya gelmeyenler için gereği yapılacak"

Discord uygulamasını kapattık. Şu malum olaylar olmadan önce kapatmış olsaydı ciddi bir şekilde tartışma olacaktı ama şimdi hiç ses çıkmadı. Dolayısıyla bu tarafı da doğru yönetmemiz lazım. Bazı platformların temsilcisi yok.

Discord'un Whatpadd'in temsilcisi yok. Bir taraftan da olması gerekmiyor. Biz daha büyük yaygın olanların temsilcilerinin olmasını istedik. Belki daha da yaygınlaştırılması gerekir.

Türkiye'de şu içerikleri koymayacaksın' gibi önceden bir düzenlemeler yapılabilir. Bunun için kafa yoruyoruz. Hizaya gelmeyenlerle ilgili gerekenler yapılır.