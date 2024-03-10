Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Kayhan Yıldızoğlu’nun oynadığı dizi ve filmler nedir?
Ünlü oyuncu Kayhan Yıldızoğlu 9 Mart cumartesi hayatını kaybetti. Kayhan Yıldızoğlu’nun vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. 100’lerce film ve dizilerde oynayan ve yıllara damga vuran usta oyuncunun kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Kayhan Yıldızoğlu’nun oynadığı dizi ve filmler nedir? Kayhan Yıldızoğlu’nun aldığı ödüller neler? İşte detaylar…
Kayhan Yıldızoğlu kimdir?
Kayhan Yıldızoğlu 28 Mayıs 1933 yılında İstanbul’da doğan Kayhan Yıldızoğlu Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
Babası Çerkes asıllı bir ziraat mühendisi, annesi ise Giritli bir öğretmendir. 1955 yılında askerliğini yedek subay olarak yapmıştır. Dönüşünde İstanbul kambiyosunda döviz komiseri olur. Burada çalışırken tesadüfen Muhsin Ertuğrul'un eksik evraklarını tamamlaması üzerine Ertuğrul tarafından oyunculuk seçmelerine çağırılır. Seçmelerde beğenilince Yıldızoğlu için başka bir dönem açılır.
Haldun Taner'in yönlendirmesiyle ilk filmini 1966 yılında çeviren Yıldızoğlu, Türk sinemasında genellikle rahip, doktor, komiser, yardımcı rollerde oynamıştır. 1969 yılında Şener Şen ile beraber Cihangir'de bir dairede 3,5 yıl beraber kalmıştır. Yıldızoğlu, 150'nin üstünde filmde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde oynamıştır. Kanal D'de yayınlanmış Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yüce Majeste lakaplı bir rolü canlandırdı. Kayhan Yıldızoğlu, kendisi gibi sinema sanatçısı olan Suna Yıldızoğlu ile bir evlilik yaşamıştır.
Yıldızoğlu, 9 Mart 2024'te yaşlılığa bağlı nedenlerle 90 yaşında İstanbul'da öldü.
Kayhan Yıldızoğlu’nun oynadığı diziler ve filmler nedir?
- 1966: Kara Murat Fatih'in Fedaisi
- 1966: Malkoçoğlu
- 1967: Kara Davut
- 1967: Ölüm Saati
- 1967: Ömre Bedel Kız
- 1967: Yaşlı Gözler
- 1968: Artık Sevmeyeceğim
- 1968: Can Pazarı
- 1968: Dağları Bekleyen Kız
- 1968: Erikler Çiçek Açtı
- 1968: Kahveci Güzeli
- 1968: Kara Battal'ın Acısı
- 1968: Leylaklar Altında
- 1968: Malkoçoğlu Kara Korsan
- 1968: Ömrümün Tek Gecesi
- 1968: Şeyh Ahmet
- 1968: Son Vurgun
- 1968: Urfa İstanbul
- 1969: Acı İle Karışık
- 1969: Aşk Bu Değil
- 1969: Gül Ayşe
- 1969: İffet
- 1969: Kaderimsin
- 1969: Kurşunların Kanunu
- 1969: Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor
- 1969: Osmanlı Kartalı
- 1969: Sabah Olmasın
- 1969: Şehir Eşkiyası
- 1969: Tarkan
- 1969: Yaralı Kalp
- 1970: Ankara Ekspresi
- 1970: Arım, Balım, Peteğim
- 1970: Buğulu Gözler
- 1970: You Can't Win 'Em All
- 1970: Devler Geliyor
- 1970: Ecel Teri
- 1970: Hayatım Sana Feda
- 1970: Kara Gözlüm
- 1970: Koçum Ali
- 1970: Mazi Kalbimde Yaradır
- 1970: Sevgili Muhafızım
- 1970: Şoför Nebahat
- 1970: Tehlikeli Oyun
- 1971: Ali Baba ve Kırk Haramiler
- 1971: Bicirik İş Başında
- 1971: Bicirik İş Peşinde
- 1971: Bir Kadın Kayboldu
- 1971: Elmacı Kadın
- 1971: Cambazhane Gülü
- 1971: Gizli Aşk
- 1971: Gönül Hırsızı
- 1971: Görünce Kurşunlayın
- 1971: Hasret
- 1971: Hem Döğüş Hem Seviş
- 1971: Herşeyim Sensin
- 1971: İpi Boynunda Bil
- 1971: Keloğlan
- 1971: Kızıl Maske'nin İntikamı
- 1971: Kurşunla Selamlarım
- 1971: Dört Ateşli Yosma
- 1971: Mıstık
- 1971: Oyun Bitti
- 1971: Sevdiğim Uşak
- 1971: Sürgünden Geliyorum
- 1971: Toto Kralı
- 1971: Üç Arkadaş
- 1971: Yarın Ağlayacağım
- 1971: Yavru İle Katip
- 1971: Yumurcağın Tatlı Rüyaları
- 1971: Sezercik Yavrum Benim
- 1972: Ayrılık
- 1972: Babanın Arkadaşları
- 1972: Bela Mustafa
- 1972: Bir Pınar ki
- 1972: Falcı
- 1972: Hayatımın En Güzel Yılları
- 1972: Hızlı Hızır
- 1972: İtham Ediyorum
- 1972: Kadın Yapar
- 1972: Kanlı Para
- 1972: Kara Murat Fatih'in Fedaisi
- 1972: Malkoçoğlu Kurt Bey
- 1972: Ölüm Bebekleri
- 1972: Rüyalar Gerçek Olsa
- 1972: Sen Alın Yazımsın
- 1972: Sezercik Aslan Parçası
- 1972: Süper Adam Kadınlar Arasında
- 1972: Ve Silahını Çekti
- 1972: Yıldırım Ajan
- 1972: Yumurcak Küçük Şahit
- 1972: Zulüm
- 1973: Acı Hayat
- 1973: Anneler Günü
- 1973: Arap Abdo
- 1973: Aşk Mahkûmu
- 1973: Balıkçı Osman
- 1973: Battal Gazi Geliyor
- 1973: Bir Demet Menekşe
- 1973: Bitirim Kardeşler
- 1973: Bitirimler Sosyetede
- 1973: Gazi Kadın
- 1973: Kabadayının Sonu
- 1973: Kara Murat Fatih'in Fermanı
- 1973: Rabia
- 1973: Soyguncular
- 1973: Turist Ömer Uzay Yolunda
- 1973: Vurgun
- 1974: Almanyalı Yarim
- 1974: Ayrı Dünyalar
- 1974: Göç
- 1974: Kahramanlar
- 1974: Kara Murat Kardeş Kanı
- 1974: Kara Murat Ölüm Emri
- 1974: Unutma Beni
- 1975: Acele Koca Aranıyor
- 1975: Dadaş Hasan
- 1975: Evcilik Oyunu
- 1975: Kocam Erkek Mi?
- 1975: Topuz
- 1975: Üç Kağıtçılar
- 1976: Adana Urfa Bankası
- 1976: Sıralardaki Heyecan
- 1977: Bizim Kız
- 1977: Çakal Avı
- 1977: Güneşli Bataklık
- 1977: Kara Murat Denizler Hakimi
- 1977: Ölmeyen Şarkı
- 1977: Şıpsevdi
- 1977: Yıkılmayan Adam
- 1978: Hedef
- 1978: İşte Bizim Hikayemiz
- 1978: Kara Murat Devler Savaşıyor
- 1978: Taşı Toprağı Altın Şehir
- 1979: Nokta ile Virgül Paldır Küldür
- 1987: Hoşgeldin Ramazan
- 1990: Sözde Kızlar
- 1991: Varyemez
- 1993: Cümbüş Sokak
- 1995: Çiçek Taksi
- 1995: Zirvedekiler
- 1996: Eşkıya
- 1996: Tatlı Kaçıklar
- 1999: Bize Ne Oldu
- 1999: Kahpe Bizans
- 2000: Zart-1 TV
- 2002: Ömerçip
- 2004: Cennet Mahallesi
- 2004: Kalbin Zamanı
- 2004-2005: Yabancı Damat
- 2005: İnadım İnat
- 2005: Miras
- 2006: Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar
- 2006: Sevda Çiçeği
- 2006: Unutulmayanlar
- 2006-2009: Selena
- 2008: Avrupa Yakası
- 2008: Görgüsüzler
- 2008-2012: Akasya Durağı
- 2011: Adanalı
- 2012: Evim Sensin
- 2013: Ali Ayşe'yi Seviyor
- 2013: Bizim Okul
- 2013: Öyle Sevdim ki Seni
- 2014-2015: Küçük Ağa
- 2015: Köstekgiller: Perili Orman
- 2015-2016: Kurtlar Vadisi Pusu
- 2016: Aksak
- 2016: Kertenkele
- 2016: Köstebekgiller: Gölgenin Tılsımı
- 2017: Dışarıda
- 2017: Dostlar Mahallesi
- 2017: Ver Kaç
- 2017: Meryem
- 2018: Cici Babam
- 2018: Servet
- 2018: Arka Sokaklar
- 2018: Benim Adım Osssman
- 2018: Darısı Başımıza
- 2018: Gez Show
- 2018: Meleklerin Aşkı
- 2019: Bizim Semtin Çocukları
- 2019: İşimiz Gücümüz Var
- 2022: Ah Nerede
- 2022: Bir Türk Masalı
- 2023: Kader Oyunları
Kayhan Yıldızoğlu’nun aldığı ödüller neler?
- 2015: 52. Uluslararası Antalya Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü
- 2018: 23. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Sinema Onur Ödülü.