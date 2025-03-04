Usta sanatçı Edip Akbayram'ın cenazesi bugün toprağa verilecek

Edip Akbayram 2 Mart'ta tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 75 yaşında hayatını kaybetti.

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak Akbayram'ın yıllar önce verdiği röportajda nasıl uğurlanmak istediğine dair ayrıntılar ortaya çıktı.

Usta sanatçı o gün son yolculuğuna giderken cenaze törenini, "Beni seven, son yolculuğuma uğurlayacak dostlarımın, arkadaşlarımın içinden geçen düşüncelerdir. İster alkışlarla gönderirler, ister çiçeklerle gönderirler, ister hiçbir şey yapmayarak gönderebilirler. Bu o anki bir doğaçlama olayıdır yani" sözleriyle ifade etmişti.

Edip Akbayram için bugün saat 11.00'da Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konsere Salonu'nda veda töreni düzenlenecek.

Usta sanatçı, Teşvikiye Camii'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

Edip Akbayram?

"Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", “Bekle Bizi İstanbul” başta olmak üzere milyonların gönlünde yer etmiş daha onlarca şarkısıyla tanınan; Türk müziğinin özgün sesi, güçlü yorumu, duygusal şarkıları ve mütevazı kişiliğiyle kalplerde yer eden Edip Akbayram, 1950’de Gaziantep’te dünyaya gözlerini açtı. Sanatçı, Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Akbayram'ın müziğe ilgisi de çocuk yaşlarda başladı, henüz lise öğrencisiyken kurduğu orkestrada hem çaldı, hem söyledi. İlk plağı “Kendim Ettim, Kendim Buldum”u da o yıllarda çıkardı..Sanatçının zirveye uzanan öyküsü şöyle gelişti:

1968’de hayallerinin peşinden İstanbul’a gitti. 3 yıl sonra girdiği Altın Mikrofon yarışmasında Aşık Veysel’in şiirinden esinlenerek besteledği “Kükredi Çimenler”le birinci oldu. Ardından “Aldırma Gönül”, “Garip”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi şarkılarla büyük satış rakamları elde etti. 80’li yıllarda TRT’ye çıkması yasaklandı. Ancak 90’larda yeni bir çıkış yaptı ve "Türküler Yanmaz" albümüyle toplumsal sorunlara dikkat çekti. Kendi deyimiyle ‘kalıcı bir şeyler’ yapmak istiyordu. Öyle de oldu.

Geniş halk kitlelerine ulaşan usta sanatçı, 20’den fazla albüm, 15’ten fazla 45’likle unutulmaz şarkılara imza attı. Altın plak ödüllü sanatçı, 50 yılı aşan kariyerinde 250’den fazla ödül kazandı.

Öte yandan Edip Akbayram, 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlendi. Çiftin Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adında iki çocuğu bulunuyor.