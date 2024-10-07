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Vahşi cinayette Instagram detayı: Ayşenur Halil’in annesinden yürek burkan mesaj

Semih Çelik tarafından vahşice öldürülen Ayşenur Halil’in annesinin, kızına ulaşmak için çaresizce sosyal medyaya başvurduğu ortaya çıktı. Acılı annenin, Instagram hesabındaki takipçilere mesaj atarak kızından haber almaya çalıştığı öğrenildi.

Haber Merkezi
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Vahşi cinayette Instagram detayı: Ayşenur Halil’in annesinden yürek burkan mesaj
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Cani Semih Çelik Ayşenur Halil’i Eyüpsultan'daki evinde boğazını keserek, İkbal Uzuner'i de vücudunu parçalara ayırarak canice katletti. Çelik yaptığı vahşetin ardından İkbal Uzuner’in başını attığı surlardan atlayarak intihar etti.

Kızının arkadaşlarına mesaj atmış

Türkiye'nin gündemine oturan vahşi cinayetlere tepkiler sürerken sosyal medyada genç bir kadın Ayşenur Halil'in annesinden aldığı mesajı anlattı. Genç kadın, Ayşenur'dan haber alamayan annesinin olaydan önce kızının Instagram'da takipleştiği kendisine mesaj atarak kızını sorduğunu anlattı. Söz konusu mesajda, annenin "Ben Ayşenur'un annesiyim. Kızım bugün Ayşenur'u gördün mü hiç? Seni aradı mı onunla konuştun mı?" ifadeleri yer aldı.

Videoda konuşan genç kadın, "Instagram'da bir mesaj gördüm. Büyük ihtimalle annesi Ayşenur'un bütün takipçilerine mesaj attı. Geri mesaj yazdım ama ulaşamadım. Neye uğradığımı şaşırdım mesajı görünce kendi suçum gibi hissettim" dedi.

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