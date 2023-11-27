Valilikten İstanbul için fırtına uyarısı: Saat verildi
İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, yarın kentte öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini belirtti.
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İstanbul Valiliği, kentte yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi.
Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren rüzgârın, il genelinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.