Van'da askeri araç devrildi: 4 asker yaralandı
Van'dan Hakkari'ye personel taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Van'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.
Meydana gelen kazada 4 asker yaralandı
Alınan bilgilere göre, kaza saat 14.30 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş mevkisinde meydana geldi. Hakkari'ye personel taşıyan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı.
Devrilen araçtaki 4 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, Van'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.