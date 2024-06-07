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Van'da askeri araç devrildi: 4 asker yaralandı

Van'dan Hakkari'ye personel taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
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Van'da askeri araç devrildi: 4 asker yaralandı
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Van'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.

Meydana gelen kazada 4 asker yaralandı

Alınan bilgilere göre, kaza saat 14.30 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş mevkisinde meydana geldi. Hakkari'ye personel taşıyan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı.

Devrilen araçtaki 4 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, Van'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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