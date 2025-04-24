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Washington’da kritik görüşme: Şimşek ve IMF Başkanı buluştu

IMF Başkanı Georgieva, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü

Haber Merkezi
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Washington’da kritik görüşme: Şimşek ve IMF Başkanı buluştu
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IMF Başkanı Kristalina Georgieva, IMF-Dünya Bankası bahar toplantıları için Washington'da bulunan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü.

X platformundan açıklama yapan Georgieva, "Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve ekonomik büyümeyi daha da güçlendirecek politikalar hakkında konuştuk" dedi.

 

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