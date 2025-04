Washington’da kritik görüşme: Şimşek ve IMF Başkanı buluştu

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, IMF-Dünya Bankası bahar toplantıları için Washington'da bulunan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü.

X platformundan açıklama yapan Georgieva, "Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve ekonomik büyümeyi daha da güçlendirecek politikalar hakkında konuştuk" dedi.

Great catch-up with Türkiye 🇹🇷 Finance Minister @memetsimsek on the sidelines of the #IMFMeetings on Türkiye’s economic outlook and policies to further strengthen economic growth. pic.twitter.com/1nWrBS1YOk