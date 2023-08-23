Yangına müdahale için Çanakkale'de otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanan araçların yangına müdahale amacıyla geçişlerinin ücretsiz sağlandığını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere Köyü yakınındaki ormanlık alanda başlayan yangının görüş mesafesini etkilemesi nedeniyle Çanakkale-Çan yolunun trafiğe kapalı olduğu vurgulandı.
Açıklamada, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanan araçların yangına müdahale amacıyla geçişlerinin ücretsiz sağlandığı belirtildi.
Öte yandan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünce 9 ekskavatör, 2 arazöz, 2 treyler çekici, 2 nakliye treyleri, 1 dozer, 1 lowbet ve 3 pikap (öncü) olmak üzere toplam 20 araç ve 29 personelle çalışmalara destek verildiği bildirildi.