Yargıya ilişkin kanun teklifi Meclis’e geliyor! Noterlik, boşanma davaları ve güvenlikle düzenlemeleri içeriyor

Yeni Yargı düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis’e geliyor. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin 22 Ekim'de komisyon görüşmelerine başlayacağını duyurdu.

AK milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında açıklamalarda bulunan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel Cüneyt Yüksel, teklifin 23 maddeden oluştuğunu ve 12 kanunda değişiklik öngördüğünü belirtti. Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında bugüne kadar birçok yasal düzenleme yapıldığını vurguladı.

Noterlik ve avukatlık stajına ilişkin yeni düzenlemeler yer alacak

Milletvekili Cüneyt Yüksel, teklifin noterlik ve avukatlık sistemlerine ilişkin birçok yeniliği içerdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Avukatlık Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması, staja engel olmayacak. Noterlik Kanunu'ndaki değişiklikle de noterlerin tatil günleri ve saatlerinde çalışmasına ilişkin düzenlemeler getirilecek. Ayrıca, Noterlik Ücret Tarifesi, her yıl mart ayında değil ocak ayı başında düzenlenecek. El yazısıyla imzalanan noterlik işlemleri, güvenli elektronik imzayla Türkiye Noterler Birliği'nin bilişim sistemine kaydedilecek."

Boşanma davalarında süre indiriliyor

Yüksel, boşanma davalarına yönelik önemli bir düzenlemenin de teklif kapsamında olduğunu ifade etti. Buna göre, boşanma davası reddedildikten sonra yeniden dava açabilmek için gerekli olan süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek.

Casuslukla mücadelede yeni bir suç ihdas edilecek

Cüneyt Yüksel, Türk Ceza Kanunu’nda casuslukla mücadeleye yönelik yeni bir suç ihdas edileceğini açıkladı. Buna göre, devletin güvenliği ve siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun çıkarları doğrultusunda suç işleyenler, 3 ila 7 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

Çocuk izlem merkezleri kurulacak

Teklifte ayrıca, devlet üniversiteleri bünyesinde Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) kurulmasına yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Bu merkezler, çocuklara yönelik adli süreçlerde destek sağlamak amacıyla oluşturulacak.

Komisyonun ardından TBMM Genel Kurulu’na gelecek

Yargı süreçlerini hızlandırmayı ve adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmayı hedefleyen bu teklifin, komisyon görüşmelerinin ardından TBMM Genel Kurulu’nda ele alınacağı belirtildi. Yüksel, yargıda gerekli düzenlemelerin uygulanmaya devam edeceğini vurguladı.