YASED, uluslararası şirketlerin CEO'larını Yatırım Danışma Konseyi'ne davet edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında gerçekleştirilen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında konuşan Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, Türkiye’nin makroekonomik göstergelerinde yaşanan olumlu gelişmelerin Orta Vadeli Program çerçevesinde uygulanan ekonomi programına olan güveni artırdığını belirterek, “YOİKK Eylem Planı’nda gerçekleşecek ilerlemelerin bu sürece önemli bir destek sağlayacağı muhakkak” dedi.

Engin Aksoy, “YOİKK çalışmalarında kaydettiğimiz her ilerleme, ülkemize yönelik yatırım kararlarının alınmasını kolaylaştırma, ülkemizin yatırım çekme rekabetçiliğini artırma potansiyeline sahip. Bizler YOİKK gündemindeki olumlu gelişmelerin uluslararası düzeyde görünürlüğünü sağlamak için gerek üyelerimizin genel merkezleri gerek uluslararası basın nezdinde sürekli bilgilendirmede bulunuyoruz” diye konuştu.

Engin Aksoy, en son 2016 yılında toplanmış olan ve YOİKK’in özellikle uluslararası yatırımcılar açısından önemli bir mekanizması olan Yatırım Danışma Konseyi’nin tekrar toplanmasının uzun süredir bekledikleri bir gelişme olduğunu vurgu yaparak, “YASED olarak üye şirketlerimizin küresel CEO’ları ile bir an önce iletişime geçerek bu değerli organizasyona katılımlarını temin edeceğiz. Yatırım Danışma Konseyi toplantılarının gündem maddeleri ve takip belgeleri YASED Gündemi ile birebir örtüşmekteydi. Uluslararası yatırımcıların görüş ve önerilerinin dikkate alınacağı bu üst düzey platforma işlerlik kazandırılmasının ülkemizin yatırım ortamının tanıtımı açısından önemli katkısı olacağını düşünüyoruz. Mevcut Eylem Planımız, YASED görüşlerini büyük ölçüde dikkate alan bir belge olduğu için bu toplantıya kadar gerçekleştirilecek her türlü ilerlemenin Yatırım Danışma Konseyi toplantısı için de olumlu bir zemin oluşturacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Esnek çalışma mevzuatında apılacak düzenlemelerden olumlu sonuçlar bekliyoruz

YASED’in Eylem Planı için önermiş oldukları maddeler ve bu maddelerdeki ilerleme hakkında da açıklamalarda bulunan Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına yönelik mevzuatta sağlanan ilerlemeyi memnuniyet verici buluyor, ikincil mevzuatın da AB ile uyum esas alınarak ve özel sektör ile yakın istişare içinde hazırlanıyor olmasını da olumlu bir adım olarak görüyoruz. Bunun yanında bankacılık ve finans gibi regüle edilen sektörlerde düzenleme yetkisi olan kurumların mevzuatının da uyumlaştırılmasının önem taşıdığına inanıyoruz. Kanunun getirdiği liberal yaklaşımın BDDK düzenlemeleri gibi düzenlemelerde de dikkate alınması hususunu bankacılık ve finans sektörü açısından elzem olarak görüyoruz. Bu alandaki AB düzenlemelerinin çalışılması ve Türkiye için bir yol haritasının hazırlanması konulu eyleme de destek veriyoruz.”

Engin Aksoy, esnek çalışma mevzuatında ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin olumlu sonuçlar beklediklerini, Üçlü İstişare Mekanizması ile çalışma hayatına ilişkin daha kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Aksoy, “Dijital ve yeşil dönüşümü küresel düzeyde deneyimleyen firmalar olarak çalışma hayatına yansımaları açısından bu sürece önemli katkı verebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Yatırımcılar dijital dönüşüm adımlarını dikkate alıyor

YASED Başkanı Engin Aksoy değerlendirmelerine şöyle devam etti:

“Ülkemizde AB ile uyumlu bir Emisyon Ticaret Sistemi kurulmasını esas alan İklim Kanunu’nun Meclise sunulmasını bekliyoruz. Ayrıca AB Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) ile uyumlu bir karbon fiyatlandırması altyapısının teknik bir çalışma kapsamında ele alınmasını olumlu değerlendiriyoruz. Mevcut vergilerin dönüştürülmesinde yeşil dönüşümü destekleyecek ve ilave maliyetler oluşturmayacak yaklaşımın belirlenmesini önemli görüyoruz. Ayrıca yatırım teşvik sisteminin mevcut sanayinin yeşil dönüşümünü kolaylaştıracak ve çevreye duyarlı uluslararası yatırımları cezbedecek şekilde yapılandırılmasını arzu ediyoruz. Bunun için de finansman ve teşvik mekanizmalarının hazırlanmakta olan taksonomiyle uyumlu olması gerektiğini düşünüyoruz.

Veri merkezlerine yönelik destekler konusunda da Dijital Dönüşüm Ofisimizin çalışmalarını neticelendirmesini bekliyoruz. Uluslararası yatırımcılar açısından yatırım kararını etkileyen en önemli kriterlerden biri yatırıma konu ülkenin dijital dönüşüm seviyesi. Bunun da en önemli göstergesi dijital altyapılar yani 5G ve fiber internet. Fiber altyapıların yaygınlaştırılması ile ilgili yatırımların önünün açılması için tesis paylaşımı düzenlemelerinin iyileştirilmesine ihtiyaç var. 12. Kalkınma Planımızda da yer aldığı üzere geniş bant altyapının yaygınlaştırılması için altyapının ortak kullanımı, tesis paylaşımı ve geçiş hakkı süreçlerinin iyileştirilmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte kaliteli geniş bant altyapıların yaygınlaşması için, sektörde rekabetin sağlanmasına ilişkin maddeler 12. Kalkınma Planı’nda da yer almaktadır. YOİKK platformunda bu konulara özel önem atfedilmesi plan hedeflerinin de gecikmeden gerçekleşmesini sağlayacaktır.”dedi.

Dijitalleşme Ligi’nde ilerlemek için 6G AR-GE’si başlamalı

YASED olarak, Türkiye'nin 5G altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaları desteklediklerini hatırlatan Engin Aksoy, “Ülkemizin dijital endekslerdeki yeri gerilemeye başladı. Ortalama mobil internet hızı ile dünyada 72. sırada yer alıyoruz. Arayı kapatmak için 5G’nin artık hayata geçmesine ülke olarak ihtiyacımız var. Bu konu 12. Kalkınma Planımızda da yer alıyor, 5G yetkilendirmesinin tamamlanması ve 6G için Ar-Ge çalışmaların yapılması yer alıyor. Dijitalleşme liginde geri kalmadan bu teknolojilerin ülkemizde hayata geçirilmesinin kritik önemde olduğunu değerlendiriyoruz” dedi.

“YASED üyeleri geleceğin mesleklerinin tanımlanmasında ve çalışanların sahip olması gereken yetkinliklerin tanımlanmasında YOİKK kapsamında ele alınan çalışmalara önemli katkı sağlayacaktır. YOİKK’in mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla başlattığı çalışmalara ve özel sektör istişaresini güçlendirmek için oluşturulan çalışma grubunu da olumlu karşıladıklarını ifade eden Arsoy, “Başta yapay zekanın ve diğer teknolojik gelişmelerin iş yapış şeklimize olan etkisini en yakından gözlemleyen ve çalışanlarının yetkinliklerinin geliştirilmesi için küresel düzeyde öncü çalışmalar gerçekleştiren YASED üyelerinin bu önemli YOİKK çalışmasına da her türlü katkıyı sağlayacağını ve ülkemizin insan kaynaklarına olan yatırımlarını artırmaya devam edeceğini ifade etmek isterim. Rekabetçiliğimizin en önemli unsuru olan insan kaynaklarımız eğitimin her aşaması dikkate alınarak kendini sürekli yenileyen, çağa ayak uyduran bir yaklaşımla ele alınmalı.” dedi

Engin Aksoy YOİKK Eylem Planı’nda yer alan Dijital Piyasalar Yasası ile ilgili yaptığı değerlendirmede de şunları söyledi:

“YOİKK eylem planında 2024 yılı için ‘Dijital pazarlarda rekabet ortamının iyileştirilmesine yönelik mevzuat çalışması yapılması’ maddesi yer alıyor. Ancak özellikle ilgili düzenlemenin dayanağı olan AB'deki Dijital Piyasalar Yasası’nın birçok hükmünün 2 Mayıs 2023'te yürürlüğe girdiğini ve AB bakımından uyum sürecinin devam ettiğini belirtmek isterim. Bu nedenle öncelikle alandaki gelişmeleri bekleyip görmek gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca düzenlemeye ilişkin olarak bir kez daha sektör görüşüne başvurulmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz. Özelikle dijital pazarlara ilişkin bu başlık bakımından etki analizi yapılmasında ve bilhassa düzenlemenin tüketiciye yansımasının nasıl olacağının değerlendirilmesinde yarar görüyoruz.”