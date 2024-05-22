Demirören'den, Ziraat Bankası'na dev gayrimenkul satışı

Doğan Holding'den Hürriyet, Posta, Hürriyet Daily News ve Fanatik gazeteleri, CNN Türk ve Kanal D televizyonları, DHA ve YAY-SAT'ın da bulunduğu şirketleri toplam 916 milyon dolara satın alan Demirören Holding, bu paranın büyük bir kısmı için Ziraat Bankası'ndan kredi kullanmıştı.

İkinci taksiti Mayıs ayında ödeyecekti

Kredinin ilk taksiti olan 70 milyon doları geçen yıl ödeyen Demirören Holding, bu yıl Mayıs ayında yapması gereken ikinci taksit ödemesi için Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.bünyesinde bulunan gayrimenkulleri Ziraat Bankası'na sattı. 5 gayrimenkulün satış bedeli ise 1 milyar 287 milyon 922 bin TL olarak açıklandı.

Satış ve devir işlemi tamamlandı

Satışa ilişkin Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Şirketi'nden KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimiz portföyünde yer alan; İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mah., 11408 Ada ve 1 Parsel’de kayıtlı gayrimenkulün, İzmir İli, Konak İlçesi, Umurbey Mah., 1447 Ada ve 10 Parsel’de kayıtlı gayrimenkulün, Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Yenigöl Mah., 12558 Ada ve 4 Parsel’de kayıtlı gayrimenkulün, Trabzon İli, Arsin İlçesi, Nuroğlu Mah., 1149 Ada ve 12 Parsel’de kayıtlı gayrimenkulün, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi’ne toplam 1.287.922.000,00 TL (Bir milyar iki yüz seksen yedi milyon dokuz yüz yirmi iki binTürkLirası) bedel ile satış ve devrinin yapılmasına karar verilmiş olup, satış ve devir işlemi 22.05.2024 tarihi itibarıyla (bugün) tamamlanmıştır."