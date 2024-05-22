Sokak hayvanlarına yönelik 4 bakanlığın yaptığı çalışma AK Parti'ye teslim edildi: Uyutulma masada

Alınan bilgiye göre, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıkları, düzenlemeye ilişkin yaptıkları çalışmayı AK Parti TBMM Grup Başkanlığına gönderdi.

Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yarın hem AK Parti Grubu'ndan hem de bu konuya ilişkin çalışma yapan akademisyenler ile ilgili STK temsilcilerinden görüş alacağı öğrenildi.

Yaklaşık 10 gün sürmesi beklenen çalışmanın ardından, köpeklerin toplanma süreci, bakımlarının yapılması, kısırlaştırma, sahiplendirme konusunda teşvik sağlanmasıyla ilgili yol haritası belirlenecek, sahiplenilmeyen hayvanların uyutulması ve buna ilişkin uygulamalar masaya yatırılacak.

Taslak çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra teklif halinde TBMM Başkanlığına gönderilecek.

Türkiye gündemine ekonomim.com taşımıştı

Tasarıya ilişkin ilk bilgileri Türkiye'ye ekonomim.com duyurmuştu. EKONOMİ Gazetesi TBMM muhabiri Canan Sakarya'ya konuşan AK Partili kaynaklar, bugüne kadar uygulanan bakım, kısırlaştırma ve barınak gibi yöntemlerle sonuç alınamadığına dikkat çekerek, sokak köpeklerinin popülasyonlarındaki artışın devam ettiğini ve konunun toplum sağlığı noktasında da önemli bir sorun haline gelmeye başladığını belirtmişti.

'Uyutma’ modeli nasıl uygulanacak?

Belediyelerin bu konuda sorumlulukları olmakla birlikte sorunun belediyelerin gücünü de aştığına dikkat çeken AK Partili yetkililer, yapılacak yeni düzenleme ile her belediyenin, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek kuracakları internet sitesinde sahiplendirmeleri için ilan yayınlayacağını kaydettiler. Köpeklerin fotoğrafları internet sitesinde belirli bir süre bekletilecek, bu sürenin 30 gün olması planlanıyor. 30 gün içerisinde sahiplenilmeyen köpekler enjeksiyon ile uyutulacak. Sahiplenilen ve uyutulan köpeklerden sonra boşalan barınaklara yeni köpekler getirilecek süreç bu şekilde işletilecek. Yapılacak yasal düzenlemede kırsal ya da kent ayrımı yapılmayacak.

“Uyutma acısız ve vicdani çerçevede gerçekleştirilecek”

AK Parti kaynakları, uyutma yöntemini “Merhamet koşulları içinde, acısız, iğne kullanılarak gerçekleştirilecek” şeklinde tanımladılar.

Öte yandan belediyelerin internet sitelerinden sahiplendirilen köpeklerin takibi de yapılacak ve yeniden sokağa terkedilmemeleri için çip takılarak sahiplenen kişilerin sorumluluklarını yerine getirmeleri sağlanacak.