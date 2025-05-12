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PKK’nın fesih kararı! ABD: Medeniyet için zafer

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, PKK'nın silah bırakması ve fesih kararını "Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zafer teşkil eder." ifadeleriyle değerlendirdi.

Haber Merkezi
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PKK’nın fesih kararı! ABD: Medeniyet için zafer
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ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nden terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve kendisini feshetmesine dair yazılı açıklama yaptı..

Açıklamada "Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zafer teşkil eder. PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek desteğimizi yinelemiştir. Amerika Birleşik Devletleri, kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındadır. Medeni dünyada terörün geleceği yoktur." denildi.

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