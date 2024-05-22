'Simpsonlar' İran'daki helikopter kazasını da mı bildi? Çok konuşulacak iddiada gerçek ortaya çıktı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın içinde bulunduğu helikopter 19 Mayıs Pazar günü, Azerbaycan sınırındaki baraj açılışından Tebriz kentine dönerken olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü. Kazadan saatler sonra Akıncı İHA sayesinde enkaza ulaşıldı. Kazada kurtulan olmadı.

'Simpsonlar bunu da bildi' iddiası

Kazanın ardından sosyal medyada çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Sosyal medya uygulaması X'te (eski adıyla Twitter) animasyon televizyon komedisi olan "The Simpson" dizisinin geçmiş bölümlerinde İran'da gerçekleşen helikopter kazasının işlendiği iddia edildi.

Ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İddiaların yalan olduğu AA Teyit Hattı tarafından tespit edildi.

Dizinin bölümleri incelendiğinde fotoğrafların yer aldığı bir bölümün olmadığı tespit edildi.

Görsellerin takibi yapıldığında bir fotoğrafın X hesabı tarafından paylaşıldığı görülürken, ikinci fotoğrafın ise gönderinin altına yorum yapan bir başka kullanıcı tarafından konulduğu belirlendi.

"Ben çizdirdim"

Diziyle ilgili "Helikopter kazasını bildi" yönündeki paylaşımı yapan kullanıcının fotoğrafı yapay zeka yardımıyla çizdirdiği anlaşıldı.

Kullanıcı bu durumu "Ben çizdirdim" şeklinde açıkladı.