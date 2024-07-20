Ekonomik zorlukların etkilemediği “ultra zenginler” artmaya devam etti

Serveti 30 milyon dolar ve üzerinde olan kişiler dünya çapında yüzde 8 oranında arttı. Bu artışın büyük kısmı ABD’deki zenginlerle oldu.

CNBC haberine göre, Altrata'nın hazırladığı 2024 Dünya Ultra Servet Raporu'nda “ultra yüksek net değere sahip” (UHNW) kişiler olarak tanımlanan 30 milyon dolar ve üzerinde serveti olanlar dünyada 426 bin 330 kişi olarak hesaplanıyor. Bu kişilerin toplam serveti artarak 49 trilyon dolar oldu.

“Ultra zenginler” ABD'de yüzde 13 oranında artarken, 147 bin 950 kişi oldu. Bu sayı, dünyadaki ultra zenginlerin üçte birinin ABD'de yaşadığını gösteriyor.

Raporda, gelecek beş yıl içinde ultra zenginlerin nüfusunun yüzde 38 oranında artışla 587 bin 650 kişi olması beklendiği belirtilirken, toplam servetlerinin 19 trilyon dolar artacağı öngörülüyor.

Ultra zenginlere hitap eden şirketler için yeni fırsatlar

Kişisel lüks mallar ve yaşam tarzı hizmetleri pazarının hızla genişlediğine dikkat çekilen raporda, "Dünya genelinde lüks gayrimenkullerde de benzer bir eğilim görüldüğü" belirtildi.

“Ultra zenginler” 2023 yılında 118 milyar dolarlık lüks harcama yaparken, küresel lüks harcamanın üçte birini bu kesimin yaptığı görüldü.

Şehir bazında bakılırsa, en çok “ultra zengin” New York’ta yaşıyor. 12 bin 546 kişiyle Hong Kong onu takip ederken, 8 bin 955 kişiyle Los Angeles ve 6 bin 445 kişiyle Tokyo da öne çıkıyor.

Raporda, merkez bankalarının faiz indirimlerinin başlamasının ve endüstrilerdeki büyümenin “ultra zenginlerin” servetine katkıda bulunacağı da öngörüldü.