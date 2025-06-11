  1. Ekonomim
  2. Yaşam
  3. Atakum’a 250 milyon TL’lik yatırım
Takip Et

Atakum’a 250 milyon TL’lik yatırım

Atakum sahilinde 4 bin 500 metrelik atık su kolektör hattı için düğmeye basıldı. Bin 600 mm çapındaki yüksek dayanımlı polietilen borularla döşenecek hat, mevcut sistemin kapasitesini iki katına çıkararak bölgedeki altyapı yükünü büyük ölçüde hafifletecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Atakum’a 250 milyon TL’lik yatırım
Takip Et

Artan nüfus ve yapılaşmayla birlikte mevcut hattın yetersiz kaldığı Atakum ’da, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje, şehrin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandı. Adnan Menderes Bulvarı boyunca başlatılan demir kazık çakma işlemleriyle birlikte sahada yoğun bir çalışma temposuna girildi.

Geleceğe yatırım, doğaya saygı

Toplam 250 milyon TL maliyetle hayata geçirilen yatırım, modern mühendislik yöntemleriyle yapılacak. Çevre dostu malzemelerle inşa edilecek olan kolektör hattı, sadece 90 gün gibi kısa bir sürede tamamlanacak. Proje tamamlandığında Atakum’un atık su yönetimi daha etkin hale gelirken, çevreye olan olası olumsuz etkiler de minimize edilecek.

Yeni hat, İl Emniyet Müdürlüğü TM2 Terfi Merkezi’nden başlayarak, sahil boyunca ilerleyip Çobanlı İskelesi TM3 Terfi Merkezi’ne kadar uzanacak. Bu güzergâh boyunca yerleştirilecek borular, Atakum’un tüm atık sularını Tekkeköy’deki İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ’ne taşıyacak. Böylece çevreye duyarlı bir sistem devreye alınmış olacak.

 

Yaşam
Meditasyon sektörü 2 milyar doları aştı: Yan etkileri konuşulmuyor!
Meditasyon sektörü 2 milyar doları aştı: Yan etkileri konuşulmuyor!
Yılda sadece 10 gün açıyor: Koparan yandı! Cezası yarım milyondan fazla...
Yılda sadece 10 gün açıyor: Koparan yandı! Cezası yarım milyondan fazla...
İşverenler yaratıcılık peşinde: Sanat tarihi mezunları mühendisleri geride bıraktı
Sanat tarihi mezunları mühendisleri geride bıraktı
İstanbul'da yaşamanın maliyeti ağırlaşıyor: Bir ayda 1690 TL arttı
İstanbul'da yaşamanın maliyeti ağırlaşıyor: Bir ayda 1690 TL arttı
Asgari ücretli, Michelin yıldızlı restoranda yemek yiyebilir mi?
Asgari ücretli, Michelin yıldızlı restoranda yemek yiyebilir mi?
Türk-İş yoksulluk sınırı 4 asgari ücrete yaklaştı
Türk-İş yoksulluk sınırı 4 asgari ücrete yaklaştı