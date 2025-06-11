Atakum’a 250 milyon TL’lik yatırım

Artan nüfus ve yapılaşmayla birlikte mevcut hattın yetersiz kaldığı Atakum ’da, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje, şehrin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandı. Adnan Menderes Bulvarı boyunca başlatılan demir kazık çakma işlemleriyle birlikte sahada yoğun bir çalışma temposuna girildi.

Geleceğe yatırım, doğaya saygı

Toplam 250 milyon TL maliyetle hayata geçirilen yatırım, modern mühendislik yöntemleriyle yapılacak. Çevre dostu malzemelerle inşa edilecek olan kolektör hattı, sadece 90 gün gibi kısa bir sürede tamamlanacak. Proje tamamlandığında Atakum’un atık su yönetimi daha etkin hale gelirken, çevreye olan olası olumsuz etkiler de minimize edilecek.

Yeni hat, İl Emniyet Müdürlüğü TM2 Terfi Merkezi’nden başlayarak, sahil boyunca ilerleyip Çobanlı İskelesi TM3 Terfi Merkezi’ne kadar uzanacak. Bu güzergâh boyunca yerleştirilecek borular, Atakum’un tüm atık sularını Tekkeköy’deki İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ’ne taşıyacak. Böylece çevreye duyarlı bir sistem devreye alınmış olacak.