Taşınmadan önce sorulması gereken soru: Yalıtım var mı?

Doğru yalıtım uygulamaları sayesinde yıl boyu ideal sıcaklık korunur, dış gürültüden uzak huzurlu bir ortam sağlanır ve nem ile rutubetin neden olduğu yapısal sorunların önüne geçilir. Bu nedenle, yeni bir mekâna taşınırken yalnızca görünen detaylara değil, uzun vadeli yaşam kalitesini belirleyen altyapı özelliklerine de dikkat etmek önem taşır.

Isı yalıtımı: konfor ve tasarrufun anahtarı

Isı yalıtımı sayesinde yıl boyunca ideal sıcaklık dengesi sağlanır. Kışın soğuk havanın içeri girmesi, yazın ise sıcak havanın dışarı çıkması engellenir. Bu sayede ısınma ve soğutma için harcanan enerji azalır, faturalar düşer. Hem bireysel bütçeye hem de çevreye katkı sağlar.

Ses yalıtımı: Huzurlu ve verimli alanlar

Yalıtımlı binalarda sesin dış ortamdan içeri girmesi engellenerek, daha sessiz ve huzurlu ortamlar yaratılır. Evlerde ve ofislerde gürültü kirliliği minimuma iner, böylece dinlenme ve çalışma kalitesi yükselir.

Su yalıtımı: Sağlam ve sağlıklı yapılar

Su yalıtımı, rutubet ve nem kaynaklı sorunları önleyerek binanın ömrünü uzatır. Sağlıklı bir iç mekan ortamı sunar, küf ve mantar gibi sağlık sorunlarına yol açan riskleri azaltır.

Çevre dostu ve sürdürülebilir yaşamın parçası

Yeni bir eve veya ofise taşınırken, göz alıcı manzara ve modern tasarımların yanı sıra yalıtım kalitesinin de öncelikler arasında olması gerektiğini vurgulayan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan, “Uzun vadede konforun, tasarrufun ve sağlıklı yaşamın garantisi olan yalıtım, doğru tercihlerle hayatı kolaylaştırır. Ayrıca yalıtımlı binalar, enerji tüketimini azaltarak karbon ayak izinin küçülmesine yardımcı olur. Böylece sadece bireylerin değil, toplumun ve gezegenin geleceği için de önemli bir adım atılmış olur” diyor