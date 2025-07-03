Samsun’da 6 ayda 263 orman ve anız yangını çıktı

Yılın ilk 6 ayından itibaren orman ve anız yangınlarına karşı etkin mücadele sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2025’in ocak ayından itibaren 13 orman, 250 anız olmak üzere toplam 263 orman ve anız yangınına müdahale ederek olası büyük felaketlerin önüne geçti.

İtfaiye ekiplerinden uyarı

İtfaiye Dairesi yetkilileri, özellikle tarım alanlarında kontrolsüz şekilde yakılan anızların ciddi çevresel tahribata ve sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti. Bilinçsizce yakılan ateşlerin sadece toprağın verimini düşürmekle kalmadığını, aynı zamanda geniş alanlara yayılabilecek yangınlara davetiye çıkardığını vurgulayan yetkililer, bu konuda vatandaşları daha duyarlı olmaya çağırdı. Yetkililer ayrıca ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve cam şişe gibi yanıcı etkisi olan atıkların doğaya bırakılmaması konusunda da uyarılarda bulundu.