Fransız zenginler seçimlerin ardından ülkeden kaçış yolu arıyor

Fransız basını ve Financial Times’a göre seçimlerden önce bile mali müşavirler, Emmanuel Macron'un erken seçim kararı almasının ardından, varlıklı Fransız vatandaşlarının İtalya, tarihi vergi cenneti İsviçre ve İspanya gibi mali açıdan daha elverişli bölgelere taşınmayı düşündüklerini ve büyük bir talep akını olduğunu bildirmişlerdi. Parisli yatırım danışmanı Gregory Soudjoukdjian FT’ye 'Kariyerimin başından beri bu kadar çok telefon aldığımı hatırlamıyorum... Üst düzey müşterilerimiz tarafından bize en sık sorulan soru, paranın Fransa'da güvende olup olmadığı' diye konuştu.

Yüksek vergi politikasıyla karşı karşıya

NFP'nin kazandığı zafer, Fransa'nın seçkinlerini, dramatik bir vergi politikasının olasılığı karşısında servetlerinin erime ihtimalini ciddi bir şekilde düşünmeye zorladı. Sol ittifak, asgari ücret ve kamu sektörü maaşlarında büyük bir artış sağlayacak, emeklilik yaşını 64'ten 60'a indirecek ve temel malların fiyatlarını donduracak büyük bir ‘harcama çılgınlığı’ planlıyor.

Harcama çılgınlığına karşı uyarıda bulundu

Parti bu planın üç yıl içinde yaklaşık 150 milyar euro'ya mal olacağını ilan etse de Cumhurbaşkanı Macron bunun iki katı bir fatura çıkarabileceğini söylüyor. Bakanlar da Fransa'nın halihazırda GSYH'nin yüzde 5,5'i oranında bir bütçe açığıyla boğuştuğu göz önünde bulundurulduğunda harcama çılgınlığına karşı uyarıda bulundu. Fransa'nın görevden ayrılan maliye bakanı da ülkenin 'mali kriz' olasılığıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.