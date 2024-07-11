Seçimler bitti İngiltere'de 'süper zenginler' ülkeyi terk etmeye başladı

İngiltere’de iktidar 14 yıl sonra değişti. Muhafazakâr Parti’ye karşı zafer elde eden İşçi Partisi yönetime gelirken, yeni dönem de 'süper zenginler' de ülkeyi terk etme kurmaya başladı.

Neden: vergiler.

Habertürk’ten İrem Kuşoğlu Görgü'nün haberine göre, ülkede “non-domicile” olarak isimlendirilen, İngiltere dışında ikametgahı olan ve beyannamesinde bunu bildiren kişiler, yurt dışında elde ettikleri gelirlerden 15 yıla varan sürede vergi muafiyeti sağlıyordu. Yaklaşık 70 bin kişiyi bulan “süper zenginler”, Muhafazakâr Parti’nin hükümetteyken, bunu değiştireceğine yönelik açıklamalarıyla tedirgin olmuşlardı.

Starmer'ın İşçi Partisi, daha da ileri giderek, yurt içinde yerleşik olmayanların yurt dışındaki varlıklarına yönelik muafiyetlerin ortadan kaldırılacağını açıklamıştı.

Financial Times’a açıklama yapan varlık yönetim şirketi Evelyn Partners ortağı Toby Tallon, müşterilerinden bazılarının ‘varlıklarını satmak için hemen harekete geçtiğini’, bazılarının da seçim sonuçlarını bekleyerek, ‘seçim sonrasında harekete geçeceklerini’ belirtmişti.

Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi 2022 verilerine göre, “non-domicile” statüsünde bulunan kişi sayısı 68 bin 800 olurken, 70 binlere ulaştığı tahmin ediliyor.

Yüzde 30 gitmek istiyor

1997 yılında bu yana yerleşik olmayan statüsü alanların yüzde 93'ten fazlasının yurt dışında doğduğu, yüzde 4'ünün de hayatını çoğunlukla yurt dışında yaşadığı verilerde görülürken, 5 milyon sterlin ve üzeri kazancı olanların yüzde 30’u yerleşik olmayan statüsünü talep etti.

Bloomberg’e açıklama yapan, Dubai merkezli finansal hizmetler firması Optasia ve Afrika telekomünikasyon girişimi Channel IT'nin kurucusu Haidar, "İşletmelerim yerine İngiltere'ye gelip kişisel olarak yaşamaya karar verdim” derken, taşınmak için Monako veya Yunanistan'ı araştırdığını belirtti.

Alman kripto yatırımcısı Christian Angermayer, “Burası artık dünyanın iş merkezi değil ve son non-domicile reformu hükümet için Brexit'ten daha büyük bir felaket” diye konuştu.

Servetin merkezi

İngiltere küresel servet merkezleri arasında önde olmaya devam etse de son on yıldaki ‘önlemler’ bunu değiştirmeye aday görünüyor.

Brexit'in yarattığı değişimler, 2016'dan bu yana Muhafazakâr Parti’de 5 kez yaşanan başbakan değişimi sarsıntıyı arttırdı.

Zenginlerin de İşçi Partisi’nin de vakti var

Zenginleri vergi danışmanlığını yapan Mark Davies, 2025 öncesi vergi sisteminde değişimin olmayacağını öngörüyor ve bu yüzde bazı zenginler şimdilik kalıyor. Bu durum da İşçi Partisi'ne kalanlarla diyalog kurmak için zaman veriyor.