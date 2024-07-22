Şahin Deresi Cam Seyir Terası yüksek sıcaklığa dayanamadı, çatladı! Ziyarete kapatıldı!
Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı içinde bulunan cam seyir terası yüksek sıcaklık nedeniyle çatlayınca önlem amaçlı olarak ziyarete kapatıldı.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kazdağı Milli Parkı içinde bulunan Şahin Deresi Cam Seyir Terasının zemininin bir bölümü çatladı.
Şahin Deresi Kanyonu üzerindeki seyir terası, zemin camının bir bölümünün çatlaması nedeniyle ziyaretçi girişine kapatıldı.
Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, gazetecilere, cam seyir terasının, uzman ekiplerin incelemesi ve çatlayan zemin camının değiştirilmesi süresince kapalı tutulacağını söyledi.
Odabaş, cam seyir terasının, teknik ekiplerin raporları doğrultusunda ilerleyen günlerde tekrar ziyarete açılacağını belirtti.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden teknik ekibin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.